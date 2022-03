L’Atelier des chefs forme de futurs électriciens

La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et Urmet et Yokis, entreprise spécialisée dans l’interphonie, la domotique et la sécurité, annoncent avoir signé un partenariat pour « apporter aux électriciens des solutions simples, performantes et pérennes » et « encourager l’innovation ».