L’Atelier des chefs lance une formation en maintenance des bâtiments

L’Atelier des chefs lance le CAP Interventions en maintenance technique des bâtiments. Ce cursus vise à former des professionnels polyvalents, capables d'intervenir sur divers corps de métiers tels que la plomberie, l'électricité, la menuiserie, la plaquisterie et les revêtements.

L’Atelier des chefs dévoile son nouveau programme en ligne pour le CAP Interventions en maintenance technique des bâtiments (IMTB).

Cette formation, conçue pour répondre aux besoins de ceux qui souhaitent entretenir voire rénover leur propre maison ou commerce, offre également la possibilité d'acquérir une nouvelle compétence professionnelle.

20 jours de formation

Les apprenants suivront un programme de 500 heures, soit 20 jours, entièrement en ligne, comprenant des cours théoriques et des exercices pratiques. Ils seront guidés par des experts et des coachs. La formation couvre des compétences variées, de la préparation des interventions à la maintenance des installations électriques et sanitaires.

Le programme insiste également sur le développement des compétences comportementales, telles que la communication professionnelle, le travail en équipe et la sécurité au travail. Les apprenants apprendront ainsi à sécuriser un chantier, utiliser des équipements de protection individuelle et à respecter les normes de sécurité, notamment pour les travaux en hauteur et les interventions électriques.

Gérald Vaillant, formateur expert en bâtiment et électricité à l’Atelier des chefs, souligne l’importance de la pratique dans l’apprentissage : « En interagissant avec les apprenants, je peux suivre leur progression et les guider de manière personnalisée. Les exercices pratiques sont cruciaux pour leur apprentissage, permettant de mettre en pratique les concepts théoriques et de développer des compétences essentielles ».

La formation peut être financée de différentes manières, notamment via le compte personnel de formation (CPF), par le biais de France Travail pour les demandeurs d’emploi, ou par un financement personnel avec des options d’échelonnement de paiement.

Marie Gérald

Photo de une : Adobe Stock