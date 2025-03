Lieu de pélerinage pour les professionnels du génie climatique, le salon allemand ISH est un événement crucial pour le groupe allemand Viessmann Climate Solutions. Le spécialiste en solutions thermiques présente une stratégie multimarques, misant sur l’électrification des systèmes de chauffage dans le bâtiment.

Avec plus de 1000 m2 de surface, Viessmann Climate Solutions a déployé les grands moyens pour l’édition 2025 d’ISH, salon international du génie climatique et de l’eau, organisé à Francfort (Allemagne).

Il faut dire que la marque s’expose avec d’autres marques Riello, Beretta ainsi que Carrier, qui a récemment racheté l’industriel allemand. Viessmann a profité de son vaste stand pour aménager moult animations : bornes de jeux, une mascotte qui défilait dans les allées, ainsi qu’un jeu de lumières pour introduire sa grande conférence, le 18 mars.

Celle-ci portait sur sa stratégie « Power Play as One Team », placée sous le signe du multimarques. « Grâce à cette association entre Viessmann Climate Solutions et Carrier Global Corporation, nous pouvons proposer à nos partenaires professionnels un portefeuille complet de solutions de chauffage, de ventilation et de refroidissement de toutes puissances », a résumé Thomas Heim, responsable général de Viessmann Climate Solutions mais aussi président de l’unité commerciale Résidentiel et petit tertiaire chez Carrier, pour les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

243 millions de dollars de chiffre d’affaires en France

Avant de détailler les contours de « Power Play as One Team », focus sur le bilan du groupe. Viessmann Climate Solutions enregistre en Europe une croissance avec un pourcentage à deux chiffres.

« Le groupe Carrier observe une activité d'environ 22,5 milliards d'euros l'année dernière », indique M. Theim. Ce qui représente +3 % de croissance organique. Viessmann a gagné 1 % de parts de marché européen sur le secteur de la pompe à chaleur, spécialité phare du groupe. Sur le marché allemand, la marque affiche +5 % sur ce même secteur.

En France, le fabricant de solutions thermiques enregistre 243 millions de dollars de chiffre d’affaires et compte 75 techniciens-services. « On a une seule vocation aujourd'hui, c'est de supporter, au travers de la formation et de la partie technique, l'ensemble de nos clients installateurs locaux. On a toujours cette volonté de renforcer notre proximité », expose Guillaume Dabrowski, nouveau président des entités Viessmann France et Viessmann Industrie France.

« Donc on a cinq entrepôts en France, qui nous permet dans les 24 heures de livrer un petit peu plus de 10 000 références, que ce soit des pièces détachées ou que ce soit des produits finis », poursuit M. Dabrowski.

Fidéliser davantage les clients installateurs

Des ambitions à l’échelle globale de 2025. « Nous allons développer rapidement notre activité de services et embaucher des techniciens supplémentaires », évoque Thomas Heim. C’est d’ailleurs dans ce contexte que le « Programme System Profi » a été lancé lors du salon ISH. Le service d’accompagnement tend à couvrir toutes les étapes d’un contrat d’installation, de la prospection clients à la mise en service et à l’entretien d’un système complet d’électrification des bâtiments.

En Allemagne, Viessmann a déjà formé 30 partenaires artisans à cette offre, entre décembre et janvier. « Ils nous ont aidé, en nous donnant des conseils sur les outils que nous développons. Nous avons envisagé environ 250-300 partenaires dans ce réseau exclusif jusqu'à la fin de l'année », toujours exclusivement en Allemagne, développe Chiara Gatza, directrice des solutions de ventes digitales pour la partie résidentielle et petit tertiaire de Carrier, sur les régions EMEA. « La France est notre prochain pays cible » nous précise-t-elle.

À savoir qu’outre-Rhin, une offre Viessmann Rénov existe déjà. « C'est une plateforme unique qui est ouverte à nos installateurs partenaires », décrit Yves Lemmer, chargé des services à valeur ajoutée et digitaux pour Viessmann France. « Il y a par exemple tous les services autour des aides : CEE, MaPrimeRénov’… On a tout ce qui est financement du reste à charge avec des partenaires bancaires et aussi bientôt le paiement fractionné, donc des paiements en 3 fois, 10 fois sans frais », détaille-t-il.

Sans compter « tout un pavé sur la rénovation globale, pour mettre en relation les différents artisans de confiance en termes de travaux et aussi pour accompagner nos installateurs sur tout ce qui est formation », indique M. Lemmer.

« On a 10 agences qui sont toutes accompagnées d'un centre de formation dont nous sommes très fiers. Ce centre de formation nous permet de faire la promotion de nos produits et de créer avec nos partenaires une compétence très proche », complète Guillaume Dabrowski.

L’accent mis sur l’approche systèmes

Revenons donc à « Power Play as One Team », leur « approche de vente de systèmes inédite », présente Markus Klausner, Chief Technology Officer chez Viessmann Climate Solutions. Elle « permet aux artisans d’installer avec efficacité des solutions climatiques et énergétiques basées sur des énergies nouvelles dans les bâtiments, tout en offrant l’opportunité aux utilisateurs d’économiser de l’argent et de devenir plus indépendants du réseau d’électricité public », abonde-t-il.

Certaines nouveautés révélées sur ISH 2025 visent à enrichir cette offre, dont la Vitocal 250-A Pro, lancée l'année dernière. Cette PAC Air/Eau vise une flexibilité d’installation. « Cet appareil fonctionnant au réfrigérant naturel, destiné aux immeubles d’habitation et aux petites applications commerciales, existe avec des puissances de 20 kW à 40 kW », lit-on dans le communiqué du groupe.

On relève aussi le système de stockage d’électricité Vitocharge VX3, disponible pour les petites catégories de puissance et qui peut être reliée à une borne de recharge de véhicule électrique via le système One Base.

Unités intérieures et extérieures de Vitocal 150-AH - Crédit photo : Viessmann Climate Solutions

Ce dernier intègre des pompes à chaleur air/eau Vitocal 250-A et Vitocal 150-A, permettant une installation modulable selon les besoins des particuliers. « Indépendants de l’unité extérieur, les nouveaux composants s’adaptent systématiquement à l’unité intérieure. (…) La nouvelle interface hydraulique économise en outre un temps précieux lors de l’installation », est-il décrit dans la présentation produit.

Ce qui répond à la posture transversale du groupe, que ce soit sur les segments de prix, les canaux de distribution et les besoins. « Aujourd'hui, on mise sur la modularité et sur l'hybridation », insiste le président des entités Viessmann France et Viessmann Industrie France. D’autant que malgré sa large offre de solutions thermiques électriques, le stand de Viesmmann ne s’interdit pas d’exposer des chaudières gaz - par exemple Vitodens 300 et Vitodens 200 - et bois, via la gamme Vitoligno.

Virginie Kroun

Photo de Une : V.K