Panasonic investit 320 millions d’euros dans son usine tchèque

Le groupe Panasonic mise sur la production de pompes à chaleur (PAC) en Europe, avec la rénovation et l’agrandissement de son usine tchèque. L’objectif : y produire 1,4 million de PAC par an d’ici 2030.

Le groupe japonais Panasonic annonce avoir investi 320 millions d’euros dans la rénovation et l’agrandissement de son usine de Pilsen, en République tchèque.

Miser sur une production et distribution européenne

Grâce à cet investissement, la capacité de production de l’usine est portée à 140 000 m2, soit une hausse de 250 %. L’usine devrait ainsi pouvoir produire jusqu’à 1,4 million d’euros de pompes à chaleur (PAC) intérieures et extérieures par an à partir de 2030.

« Ce vaste projet de développement transfère la production et la recherche & développement de l’Asie du Sud-Est vers l’Europe, afin d’augmenter la capacité de production locale de pompes à chaleur », explique le groupe dans un communiqué, qui souligne que cette relocalisation permettra de réduire l’empreinte carbone.

«L’usine de Pilsen deviendra le hub central de production et de distribution de pompes à chaleur de Panasonic en Europe », annonce Radek Vach, directeur de la planification commerciale de Panasonic HVAC CZ.

« La République tchèque est idéalement située au cœur de l’Europe, avec une accessibilité à toutes les destinations européennes en moins de 24 heures », rappelle en effet Tetsumasa Mizuta, directeur général de Panasonic HVAC CZ.

Selon Panasonic, cet investissement se justifie par la croissance du marché des pompes à chaleur en Europe, estimé à 12,2 milliards d’euros en 2024, et qui devrait croître à plus de 71 milliards d’euros d’ici 2034, selon Global Market Insights.

Le groupe précise que cette usine « net zéro » fonctionne grâce à une combinaison d’achats d’énergie verte et de sa propre production d’électricité photovoltaïque, avec une capacité d’un mégawatt (MW) installée sur le toit. A ce jour, le groupe dénombre 46 usines net zéro à travers le monde.

Outre l’écologie, l’accent est également mis sur l’automatisation et l’intelligence artificielle (IA). L’usine de Pilsen compte d’ores et déjà 80 robots, et l’objectif à terme est de parvenir à une automatisation complète de la fabrication des composants.

L’inauguration s’est faite en présence du Premier ministre tchèque, Petr Fiala.

« L’ouverture de cette installation de production de pompes à chaleur de pointe renforce la compétitivité de l’industrie tchèque, crée de nouveaux emplois qualifiés et confirme que la République tchèque offre des conditions attractives pour les projets technologiques exigeants et innovants. Nous voulons des entreprises qui produisent des produits finis à forte valeur ajoutée, en lien étroit avec la science et la recherche », a-t-il déclaré.

Par Claire Lemonnier