Acova lance deux nouvelles gammes de sèche-serviettes
Mis à jour le 02 octobre 2025 à 15h03
Le fournisseur de radiateur Acova présente deux nouvelles gammes de radiateurs sèche-serviettes : Forana et Forana+ Air. Conçus en acier avec un traitement anti-corrosion, ils tendent à garantir une diffusion homogène de la chaleur et une grande durabilité.
Leur esthétique se distingue par des tubes plats encadrés de collecteurs légèrement arrondis.
Des performances adaptées à toutes les configurations
Disponibles en version électrique ou chauffage central, les radiateurs Forana s’adaptent à toutes les configurations. En version électrique, ils proposent différentes puissances, de 500 à 1000 watts, pour des hauteurs allant de 1150 à 1830 mm et une largeur standard de 500 mm.
La version chauffage central offre trois hauteurs (1150, 1660 et 1830 mm) avec des puissances comprises entre 501 et 791 watts.
Chaque modèle est accompagné d’une robinetterie assortie à la teinte du radiateur.
Le modèle Forana+ Air se distingue par l’ajout d’un soufflant de 1000 W, particulièrement utile en intersaison. Il permet de chauffer rapidement la pièce, même lorsque la chaudière est arrêtée. Ce soufflant peut fonctionner de manière autonome ou en complément du radiateur principal.
Pilotage intelligent et économies d’énergie
Pour un confort d’utilisation optimal, Acova mise sur un pilotage intelligent. Le modèle électrique Forana est équipé d’une télécommande murale ergonomique permettant un accès facile aux réglages, y compris le mode boost. Il peut aussi être contrôlé via l’application mobile Acova Connect grâce à une connexion Bluetooth.
Forana+ Air, quant à lui, est pilotable par une télécommande infrarouge qui permet également la programmation à distance.
Les deux gammes sont proposées dans 46 coloris du nuancier Acova ainsi qu’en finitions spéciales cuivre et argent martelé.
Côté prix, les modèles Forana sont commercialisés entre 690 et 800 euros (HT) selon les versions, tandis que les Forana+ Air sont proposés entre 790 et 940 euros (HT).
Par Marie Gérald
