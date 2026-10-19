PAC : Panasonic renforce ses gammes pour le marché résidentiel collectif et le tertiaire
À l’occasion d’Interclima 2026, Panasonic Heating & Cooling Solutions a annoncé une hausse de ses ventes de pompes à chaleur air-eau et poursuivre son développement sur les marchés du résidentiel collectif et du tertiaire. Le groupe japonais entend notamment s’appuyer sur le fluide frigorigène R290, utilisé dans plusieurs de ses gammes, et sur de nouvelles solutions réversibles pour répondre aux besoins de chauffage et de rafraîchissement.
Depuis le début de l’année, Panasonic indique avoir gagné des parts de marché sur le segment des pompes à chaleur air-eau destinées au résidentiel. Les modèles au R290 représentent désormais plus d’un tiers de ses ventes sur ce segment, selon l’entreprise.
Le fabricant cherche également à renforcer sa position sur les équipements de grande capacité avec notamment la pompe à chaleur BIG Aquarea T-CAP Série M, conçue pour le résidentiel collectif. Elle peut notamment remplacer des chaudières au fioul ou au gaz de forte puissance, en particulier dans l’hôtellerie, où les besoins en eau chaude sanitaire (ECS) sont importants.
Une nouvelle pompe à chaleur au R290 pour le tertiaire
Panasonic prévoit de compléter son offre à l’automne 2026 avec AQUA-G EVO, une pompe à chaleur réversible fonctionnant au R290. Le constructeur vise notamment les professionnels qui cherchent à réduire les émissions liées au chauffage et au rafraîchissement de leurs bâtiments.
Cette nouvelle gamme viendra s’ajouter aux solutions déjà proposées pour le tertiaire, dont Jet Air Stream, destiné au chauffage et à la climatisation de grands volumes, ainsi qu’aux équipements hydroniques fabriqués en France. Panasonic attribue à ces produits une progression régulière de sa part de marché sur ce secteur, sans préciser les volumes vendus ni les parts de marché atteintes.
La stratégie du groupe repose également sur une adaptation de son offre aux spécificités du marché français. Les investissements dans les solutions hydroniques et la réfrigération commerciale s’inscrivent dans cette démarche, aux côtés des équipements destinés aux logements individuels, aux appartements en copropriété et aux grands ensembles tertiaires.
Une gamme de climatisation renouvelée
Sur le marché des pompes à chaleur air-air, Panasonic a entièrement renouvelé sa gamme de climatiseurs individuels. Le fabricant y généralise notamment la connectivité et sa technologie de traitement de l’air nanoe X, présente sur la quasi-totalité des modèles. Des évolutions visent également à simplifier l’installation et la maintenance des équipements.
Le groupe affirme avoir gagné des parts de marché sur ce segment et avoir pu répondre à la demande durant l’été, marqué en France par plusieurs épisodes de fortes chaleurs.
« Ce qui pouvait être considéré comme un supplément de confort pendant longtemps va devenir incontournable. Les récents événements nous ont montré que le confort d’été n’était plus négociable. Certes, nous sommes tous d’accord sur le fait que la réponse doit être multifactorielle et que la conception des bâtiments elle-même doit être un levier pour améliorer le confort d’été. Mais nous ne pouvons pas attendre des années alors que la santé de nombre de français en dépend. Le secteur de la construction doit faire sa révolution confort d’été maintenant », estime Thierry Ronat, Country Manager chez Panasonic Heating & Cooling.
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