Pompe à chaleur sur boucle d’eau tempérée pour les projets d’habitat collectif

Aquarea Loop est une nouvelle pompe à chaleur eau-air décentralisée pensée pour une efficience énergétique optimale. Ce système innovant fonctionne avec une boucle d’eau centralisée basse température de 20 - 30 °C toute l’année, offrant une solution de chauffage et de rafraîchissement efficace et durable pour les espaces intérieurs.

La pompe à chaleur Aquarea Loop est une unité intérieure compacte de seulement 140 mm d’épaisseur disponible en trois modèles à l’esthétique raffinée. Son compresseur Inverter intégré et son circuit frigorifique hermétique utilisent le réfrigérant naturel R290 pour permettre à l’unité de faire office d’évaporateur en mode chaud et de condenseur en mode froid. Il est d’ailleurs possible de faire fonctionner, en simultané, une partie des unités en mode chaud et pendant que l’autre partie fonctionne en mode froid.

Côté performances, l’unité affiche des puissances allant de 1,1 à 2,6 kW en mode froid et de 1,1 à 3,1 kW en mode chaud. Elle est également capable d’adapter automatiquement ces puissances en fonction des conditions ambiantes pour garantir l’efficacité saisonnière du système.

Aquarea Loop convient à différentes applications résidentielles et commerciales, dont les immeubles modernes et historiques, les hôtels et les hôpitaux. Elle renforce l’efficacité énergétique de l’immeuble et améliore sensiblement sa performance environnementale, en optimisant le recours aux énergies renouvelables et en limitant la déperdition de chaleur dans la distribution. L’installation est possible en réutilisant la tuyauterie existante. Il suffit alors de remplacer les radiateurs conventionnels et de substituer une pompe à chaleur Aquarea au générateur central existant. Cette souplesse fait du système une solution idéale pour de nombreux projets de rénovation.

La pompe à chaleur Aquarea Loop est aussi proposée avec des options hydrauliques préinstallées, dont des vannes motorisées 2 et 3 voies. L’unité est également disponible avec un kit d’injection des condensats, qui les réinjecte dans le système si son évacuation par la tuyauterie est impossible.

La commande de l’unité n’a jamais été aussi simple, avec deux types de télécommande (embarquée et murale) à connectivité Modbus ou Wi-Fi pour une facilité d’utilisation renforcée. Par ailleurs, les unités sont dotées de série de commande PI (Proportionnelle intégrale), pour un confort et une efficacité optimisés.

Aquarea Loop offre une installation à moindre coût, un confort amélioré et des économies d’énergie significatives, et s’impose comme une solution d’excellence pour les besoins en chauffage et rafraîchissement.

