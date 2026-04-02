Panasonic révolutionne le CVC avec ses innovations durables présentées au MCE 2026
Acteur majeur de la transition énergétique en Europe, Panasonic présente un portefeuille complet de pompes à chaleur, systèmes de climatisation et solutions HVAC&R bas carbone, conçus pour répondre aux enjeux de décarbonation des bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Panasonic au MCE 2026 : des solutions CVC innovantes et bas carbone
Le salon MCE, événement incontournable du secteur HVAC en Europe, a permis à Panasonic de mettre en avant :
- des solutions CVC à faible empreinte carbone
- des technologies utilisant des réfrigérants naturels comme le R290
- des systèmes favorisant la qualité de l’air intérieur (QAI)
- des innovations compatibles avec les nouvelles réglementations F-Gaz
Grâce à des démonstrations immersives, Panasonic a illustré sa capacité à accompagner l’ensemble du cycle de vie des installations : conception, installation, exploitation et maintenance.
Une gamme complète de pompes à chaleur et solutions HVAC nouvelle génération
→ Solutions résidentielles : confort, performance énergétique et air sain
Panasonic accélère la transition vers le logement bas carbone avec des équipements alliant confort thermique et économies d’énergie.
Produits phares :
- Aquarea EcoFleX : pompe à chaleur air-eau compacte et polyvalente (chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire)
- Climatiseurs individuels connectés : Wi-Fi intégré, pilotage intelligent et technologie nanoe™ X pour purifier l’air
- Série Etherea : climatisation haut de gamme, silencieuse et performante
Objectifs : améliorer le confort, réduire la consommation énergétique et optimiser la qualité de l’air intérieur.
→ Solutions tertiaires et industrielles : décarbonation et haute performance
Panasonic répond aux besoins des projets de grande envergure avec des solutions HVAC à haute efficacité énergétique.
Innovations clés :
- AQUA-G EVO au R290 : pompe à chaleur tertiaire haute performance, adaptée aux conditions extrêmes
- Systèmes DRV ECOi EX R32 : chauffage et rafraîchissement simultanés pour bâtiments complexes
- Ventilo-convecteurs avec nanoe™ X : amélioration de la qualité de l’air intérieur
- PACi NX multi-zones : gestion intelligente du débit d’air
- Solutions CO₂ (iCO2RE, iCOOL) : réfrigération durable à réfrigérant naturel
- Groupes froids pour data centers : refroidissement hybride haute efficacité
Ces solutions permettent de remplacer les systèmes au gaz ou au fioul par des alternatives bas carbone et économes en énergie.
→ Solutions digitales et services : pilotage intelligent des systèmes CVC
Panasonic renforce son offre avec des outils numériques pour optimiser la performance énergétique :
- Comfort Cloud & Aquarea Home : pilotage à distance et suivi des consommations
- Aquarea Service Cloud : maintenance prédictive pour les installateurs
- Commercial Smart Edge : gestion multisite des équipements HVAC
Résultat : réduction des coûts d’exploitation, amélioration de la maintenance et prolongation de la durée de vie des installations.
Focus innovation : pompe à chaleur AQUA-G EVO et Aquarea Série N
AQUA-G EVO : pompe à chaleur tertiaire au R290
- Réfrigérant naturel à très faible PRG
- Puissance modulable jusqu’à 880 kW en cascade
- Fonctionnement fiable même en conditions climatiques extrêmes
- Solution idéale pour la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires
Aquarea Série N au R-454C : une PAC air-eau tournée vers l’avenir
Disponible dès 2027, cette nouvelle génération de pompes à chaleur air-eau :
- utilise un réfrigérant à faible PRG (<150)
- répond aux exigences de la réglementation européenne F-Gaz
- garantit un équilibre entre performance, sécurité (A2L) et impact environnemental
Un engagement fort pour la décarbonation du chauffage en Europe
Face aux objectifs climatiques européens (–55 % d’émissions d’ici 2030), Panasonic s’impose comme un acteur clé de la transition énergétique des bâtiments.
Le groupe mise sur :
- l’électrification des usages
- les pompes à chaleur comme alternative aux énergies fossiles
- l’utilisation de réfrigérants naturels (R290, CO₂)
« Notre gamme reflète l’engagement de Panasonic en faveur de l’innovation durable et de la décarbonation en Europe », souligne Enrique Vilamitjana, Directeur Général Panasonic HVAC Europe.
Panasonic, partenaire de la transition énergétique et du bâtiment durable
Avec ses solutions CVC innovantes, Panasonic contribue à :
- améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments
- réduire l’empreinte carbone
- garantir un confort thermique optimal
- favoriser un environnement intérieur sain
Panasonic confirme ainsi son rôle de partenaire stratégique pour les projets de construction durable et rénovation énergétique en Europe.
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