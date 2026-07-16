Selon des données de l’EHPA relayées par Panasonic, les ventes de pompes à chaleur ont progressé de 13 % en Europe en 2025, portant le parc installé à 29,3 millions d'unités.

Dans un communiqué publié le 16 juillet, Panasonic Heating & Cooling Solutions relaie les dernières données de l’Association européenne des pompes à chaleur (EHPA). Selon ces chiffres, le parc de pompes à chaleur résidentielles atteint désormais 29,3 millions d’unités en Europe, tandis que les ventes sont reparties à la hausse en 2025. Dans 21 pays européens, elles ont progressé de 13 % pour atteindre 2,9 millions d’unités. Le fabricant y voit « un signe clair d’un regain de confiance des propriétaires et des installateurs ».

Le communiqué affirme que les pays européens au climat le plus froid affichent les plus fortes densités de pompes à chaleur. La Norvège compterait ainsi 650 pompes à chaleur pour 1 000 foyers, tandis que la Finlande en recense plus de 540 pour 1 000 foyers.

La France reste le premier marché européen

Enrique Vilamitjana, directeur général de Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe et membre du conseil d’administration de l’EHPA, commente : « Ce que montrent ces chiffres, c’est que les pompes à chaleur sont passées de la promesse à la preuve. Près de 30 millions de foyers européens chauffent et climatisent déjà leur logement avec une moindre exposition aux prix volatils des combustibles, et ce nombre a encore augmenté l’an dernier. En tant que membre du conseil de l’EHPA, je vois le débat politique au quotidien, mais la véritable histoire se trouve dans ces foyers. Notre mission est désormais de faciliter ce choix pour les 30 millions suivants. »

Toujours selon Panasonic, l’Allemagne a enregistré une hausse de 50 % de ses ventes en 2025, les pompes à chaleur représentant « pour la première fois la moitié des nouveaux systèmes de chauffage vendus ». Le Danemark affiche, de son côté, une progression de 36 %.

La France demeure le premier marché européen avec 528 000 unités vendues et environ sept millions d’installations en service, devant l’Italie, qui a enregistré 423 000 ventes.

Des bénéfices économiques soutenus par les initiatives européennes

L’EHPA avance que les pompes à chaleur installées en Europe ont permis d’éviter environ 9,7 milliards d’euros de coûts d’importation d’énergie en 2025, « des économies qui bénéficient directement aux ménages et aux entreprises ».

Panasonic estime que plusieurs initiatives européennes et nationales pourraient favoriser une nouvelle phase de développement du marché: « Alors que la Commission européenne prépare le Plan d’action pour l’électrification, que la France déploie son propre plan, et que les États membres sont encouragés à réduire les taxes et la TVA sur les pompes à chaleur et l’électricité, les conditions sont réunies pour une nouvelle phase de croissance ».