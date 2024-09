Bouygues Construction mènera le chantier du futur hôpital d'Argenteuil

Bouygues Bâtiment Île-de-France dirigera les travaux de construction du nouvel hôpital d'Argenteuil. Avec 77 000 m2 de nouvelles infrastructures, ce projet vise à améliorer l'offre de soins et à réduire l'empreinte carbone du site hospitalier d'ici 2030.

Bouygues Bâtiment Île-de-France, filiale de Bouygues Construction, annonce avoir été choisi pour mener à bien la construction du nouvel hôpital d'Argenteuil, dans le Val-d'Oise, pour un montant total de 235 millions d'euros, dont 129 millions pour Bouygues Construction. L'objectif : moderniser et regrouper les infrastructures hospitalières actuelles sur un site unique de 77 000 m2.

Le nouvel hôpital rassemblera la majorité des activités de soins, actuellement dispersées dans plusieurs pavillons. Cette centralisation permettra une optimisation des ressources, une amélioration des flux pour les équipes médicales, et une meilleure prise en charge des patients.

Le projet, conçu par l'agence Brunet Saunier & Associés, en collaboration avec BaSo Architectures, se déroulera en deux phases sur six ans. La première, une extension de 30 000 m2 à l'est du bâtiment existant Madeleine Brès, sera achevée en 2027. La seconde, ajoutant 28 000 m2 supplémentaires à l'ouest, sera finalisée en 2030.

97 % des matériaux issus des démolitions seront réemployés

Le nouvel hôpital se dotera d'un plateau d'urgences capable d'accueillir 100 000 passages annuels, de plus de 500 lits et places, ainsi qu'une maternité modernisée de niveau 3. Les services de réanimation et de soins critiques seront regroupés, afin de faciliter l'accueil en cas de crise sanitaire.

En extérieur, le projet inclut la création d'espaces verts sur 7 000 m2, et s'inscrit dans une volonté de réduction de l'empreinte carbone. Plusieurs initiatives sont prévues, comme la réutilisation des infrastructures existantes, l'usage de matériaux biosourcés pour les menuiseries extérieures, et le recyclage des matériaux in situ. 97 % des matériaux issus des démolitions seront réemployés, et les routes seront partiellement construites à partir des enrobés recyclés.

Le chantier prévoit un effectif de 250 compagnons, avec 20 % des marchés confiés aux PME locales. Un dispositif d'insertion permettra également aux populations locales d'acquérir une expérience professionnelle significative, représentant 5 % des heures de travail.

« Ce projet de modernisation du Centre Hospitalier d'Argenteuil est un élément majeur de notre mission d'entreprise. Bâtir pour la vie, c'est construire des infrastructures hospitalières modernes et adaptées aux besoins des patients et du personnel médical », a déclaré Albin Dargery, directeur général délégué de Bouygues Bâtiment Ile-de-France.

Marie Gérald

Photo de Une : © Brunet Saunier & Associés