Construction de logements : de nouveau de la grisaille en août

La trêve estivale prend fin, y compris pour la construction de logements. En témoignent les chiffres du mois d’août, enregistrant à peine 28 000 permis de construire délivrés et 22 000 mises en chantiers. Soit une baisse respective de 5,6 % et de 5,5 % par rapport à juillet. Et comparé aux chiffres d'avant-pandémie, période de référence, le déclin se creuse...

Après des couleurs reprises sous le soleil entre juin et juillet, les chiffres de la construction de logements affrontent de gros nuages ce mois d’août. Sans surprise non plus, quand on connaît les vertus apaisantes de la trêve estivale sur la conjoncture.

Cette dernière suit les résultats de la FPI, annonçant début septembre un climat morose dans la promotion immobilière.

Source : ministère du Logement et de la Rénovation urbaine

À peine 28 000 permis de construire délivrés en août

Ainsi, selon les chiffres du ministère du Logement et de la Rénovation urbaine, les permis de construire plongent à 27 700, soit -5,6 % par rapport à juillet 2024. Le nombre de chantiers autorisés est inférieur de 28 % au 12 mois précédant le premier confinement (de mars 2019 à février 2020).

Dans les logements individuels, la délivrance de permis se stabilise autour des 10 200 logements (+0,6 %). Mais face à la moyenne des douze mois d’avant-crise, le niveau régresse de 34 %. Côté logements collectifs et en résidence, les autorisations baissent à 17 500 logements (-8,9 % par rapport à juillet et -24 % à la moyenne des 12 mois avant-Covid).

En glissement trimestriel (de juin à août 2024), les permis rebondissent de 4 % (après -9,5 %). Des chiffres à peu près similaires à ceux constatés dans le logement collectif et en résidence (+4,3 % après -11,8 %). En individuel, les évolutions sont plus modérées (+3,4 %, après -5 %).

Entre septembre 2023 à août 2024, le total de permis de construire s’élève à 343 100 logements. Ce qui représente 36 000 de moins que sur les douze mois précédents (-9,5 %). Comparé aux résultats pré-pandémie, la chute se creuse, atteignant les -26 %.

Les autorisations de logements collectifs ou en résidence de septembre 2023 et août 2024 ont décliné de 5 % par rapport aux douze mois précédents. Cela revient à un total de 220 600 logements et à 20 % de mises en chantiers en moins qu’entre mars 2019 et février 2020. « Les autorisations de logements collectifs ordinaires diminuent (-6,3 %) alors que les autorisations de logements en résidence sont stables (+0,4 %) », ajoute le ministère.

En ce qui concerne le logement individuel, les permis dégringolent de 16,7 % de septembre 2023 et août 2024 par rapport aux douze mois précédents. Ils atterrissent ainsi à 122 500 unités. « Elles sont 34 % en dessous de la valeur d’avant-crise. Les logements individuels purs (-23,6 %) ont reculé alors que les logements individuels groupés stagnent (-0,1 %) », lit-on également dans la note de conjoncture.

Source : ministère du Logement et de la Rénovation urbaine

1 200 mises en chantier en moins qu’en juillet

Sur le mois d’août 2024, 21 400 logements mis en chantier ont été enregistrés. Soit 1 200 de moins qu’en juillet 2024 (-5,5 %). Les résultats de ce mois seraient en dessous de 33 % de leur moyenne pré-pandémie.

En logement individuel, les ouvertures de chantiers reculent de façon moins drastique (-1,7 % par rapport à juillet) que dans le collectif et les résidences (-7,4 %). Par rapport à la moyenne des douze mois précédant le premier confinement, c’est l’inverse, plongeant respectivement de 44 % et de 26 %.

Dans la période de juin à août 2024, les logements commercent déclinent de 5,3 % comparé au trimestre d’avant (après +2,8 %). « Les logements collectifs ou en résidence diminueraient (-2,2 %, après +10,2 %) de manière moins importante que les logements individuels (-10,6 %, après -7,7 %) », souligne le ministère.

Les chiffres en glissement annuel sont à 269 700 logements. C’est-à-dire 66 900 en moins (-19,9 %) qu’entre septembre 2022 et août 2023. Une baisse tirée par les logements individuels purs (-33,4 %), suivi par les logements collectifs ordinaires (-16,8 %), les logements individuels groupés (-7,5 %) et les logements en résidence (-3,4 %).

Source : ministère du Logement et de la Rénovation urbaine

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock