Crédit immobilier : les emprunts reculent encore en mai

Les particuliers ont moins emprunté pour financer un bien immobilier en mai, avec 11,4 milliards d'euros de nouveaux crédits à l'habitat.

Le marché du crédit immobilier a poursuivi son ralentissement en mai. Les montants empruntés par les particuliers pour financer un bien immobilier ont diminué pour le deuxième mois consécutif, selon les chiffres publiés mercredi 8 juillet par la Banque de France. Une évolution qui confirme que le marché peine encore à retrouver une dynamique durable.

Dans le détail, les nouveaux crédits à l'habitat accordés en mai, hors renégociations, se sont élevés à 11,4 milliards d'euros, selon la Banque de France. Il s'agit de leur niveau le plus faible depuis janvier et d'un montant inférieur à celui enregistré un an plus tôt, en mai 2025 (11,9 milliards d'euros).

Des taux d'emprunt encore élevés qui pèsent sur le marché

Ce recul intervient alors que le printemps constitue traditionnellement une période propice aux projets immobiliers. De nombreux ménages cherchent en effet à emménager durant l'été, notamment afin d'éviter un changement d'école en cours d'année pour leurs enfants.

Cette évolution peut s'expliquer, en partie, par la remontée des taux d'emprunt au cours du premier semestre 2026. Ceux-ci se sont établis à 3,21 % en moyenne entre janvier et mai, contre 3,09 % au second semestre 2025, selon les données de la Banque de France.

Ces taux sont toutefois calculés hors frais annexes, tels que l'assurance emprunteur ou les honoraires d'un courtier.

En intégrant l'ensemble des frais, le taux d'intérêt atteignait 3,97 % au deuxième trimestre pour les prêts d'une durée de 20 ans ou plus. À ce niveau, un emprunt de 100 000 euros sur 20 ans représente environ 45 000 euros d'intérêts.

Un encours de crédits immobiliers toujours supérieur à 1 500 milliards d'euros

Les montants des crédits immobiliers s'étaient fortement contractés entre la mi-2022 et le début de l'année 2024, dans un contexte de relèvement progressif des taux directeurs par la Banque centrale européenne (BCE) afin de lutter contre l'inflation en Europe

Les hausses de taux directeurs avaient été répercutées par les banques sur les taux d'intérêt des crédits immobiliers. Après avoir reculé, ces derniers sont toutefois repartis légèrement à la hausse au début de l'année 2026.

À fin mai, l'encours des crédits immobiliers atteignait 1 539 milliards d'euros. Cet encours a été multiplié par près de 2,5 en vingt ans, sous l'effet de la hausse des prix de l'immobilier et de l'allongement des durées de crédit, qui peuvent aujourd'hui atteindre 25 ans.