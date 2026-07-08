Les principaux acteurs de la filière isolation dénoncent les mesures du projet de loi Relance logement et la réforme de MaPrimeRénov', qu'ils jugent néfastes pour l'emploi et la rénovation énergétique.

« C’est un très mauvais signal envoyé à la rénovation des logements. » Alors que le projet de loi Relance logement est arrivé au Sénat en ce début de mois de juillet, plusieurs organisations du secteur de l'isolation s'insurgent des mesures annoncées par Vincent Jeanbrun, le ministre de la Ville et du Logement, dans un communiqué de presse cosigné.

Des choix qui fragilisent des emplois, selon les organisations de la filière

Les auteurs soulignent le rôle de l'isolation dans la protection contre les vagues de chaleur, qui traversent encore une fois la France, ou le froid en hiver. Selon eux, trois décisions risquent d'éloigner la France de ses objectifs d'adaptation des logements aux températures extrêmes :

L'exclusion des combles et des toitures du dispositif d'aide MaPrimeRénov' pour les monogestes. « La toiture, responsable de 30 % des déperditions thermiques d'un logement, est essentielle pour lutter contre la précarité énergétique hivernale et les surchauffes estivales », estiment les cosignataires.

La possibilité pour les propriétaires de logements classés F ou G, des « passoires thermiques », de remettre leurs biens sur le marché locatif à condition de s'engager à faire des travaux dans les trois à cinq ans. Une mesure jugée contre-productive par la Fondation pour le logement des défavorisés et « fragilisant les objectifs de transition énergétique » par les acteurs de la filière isolation.

Un possible abaissement du coefficient de conversion en énergie primaire de l'électricité pour améliorer le DPE de logements n'ayant pourtant pas bénéficié de travaux de rénovation énergétique.

Des choix qui, pour les auteurs du texte, risquent de fragiliser près de 6 000 emplois directs dans la filière industrielle et 70 000 emplois qualifiés. « À force de modifier les règles, les pouvoirs publics découragent les investissements industriels, dissuadent les artisans de former et recruter et entretiennent l'attentisme des ménages comme des professionnels », assènent-ils en réclamant au gouvernement de retirer les propositions mentionnées.

Les cosignataires du communiqué de presse

Elisabeth Bardet, présidente du FILMM (syndicat national des Fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées)

Philippe Boussemart, président du Mur-Manteau

Joaquim Correia, président de l’Afipeb (Association française de l'isolation en polystyrène expansé dans le bâtiment)

Vincent Hannecart, président de l’AICB (Association des industriels de la construction biosourcée)

Christine Muscat, vice-présidente du SNPU (Syndicat national des polyuréthanes)

Matthieu Lechantre, président de Exiba France (association professionnelle française de promotion des isolants en mousse de polystyrène extrudé (XPS))