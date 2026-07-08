Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Des organisations de la filière isolation s'opposent à la loi Relance logement

Partager l'article
Isolation
Publié le 08 juillet 2026 à 14h55, mis à jour le 08 juillet 2026 à 16h04, par Raphaël Barrou
Les principaux acteurs de la filière isolation dénoncent les mesures du projet de loi Relance logement et la réforme de MaPrimeRénov', qu'ils jugent néfastes pour l'emploi et la rénovation énergétique.
©Adobe Stock - Batiweb
©Adobe Stock

« C’est un très mauvais signal envoyé à la rénovation des logements. » Alors que le projet de loi Relance logement est arrivé au Sénat en ce début de mois de juillet, plusieurs organisations du secteur de l'isolation s'insurgent des mesures annoncées par Vincent Jeanbrun, le ministre de la Ville et du Logement, dans un communiqué de presse cosigné. 

Des choix qui fragilisent des emplois, selon les organisations de la filière

 

Les auteurs soulignent le rôle de l'isolation dans la protection contre les vagues de chaleur, qui traversent encore une fois la France, ou le froid en hiver. Selon eux, trois décisions risquent d'éloigner la France de ses objectifs d'adaptation des logements aux températures extrêmes :

  • L'exclusion des combles et des toitures du dispositif d'aide MaPrimeRénov' pour les monogestes. « La toiture, responsable de 30 % des déperditions thermiques d'un logement, est essentielle pour lutter contre la précarité énergétique hivernale et les surchauffes estivales », estiment les cosignataires. 
  • La possibilité pour les propriétaires de logements classés F ou G, des « passoires thermiques », de remettre leurs biens sur le marché locatif à condition de s'engager à faire des travaux dans les trois à cinq ans. Une mesure jugée contre-productive par la Fondation pour le logement des défavorisés et « fragilisant les objectifs de transition énergétique » par les acteurs de la filière isolation. 
  • Un possible abaissement du coefficient de conversion en énergie primaire de l'électricité pour améliorer le DPE de logements n'ayant pourtant pas bénéficié de travaux de rénovation énergétique. 

Des choix qui, pour les auteurs du texte, risquent de fragiliser près de 6 000 emplois directs dans la filière industrielle et 70 000 emplois qualifiés. « À force de modifier les règles, les pouvoirs publics découragent les investissements industriels, dissuadent les artisans de former et recruter et entretiennent l'attentisme des ménages comme des professionnels », assènent-ils en réclamant au gouvernement de retirer les propositions mentionnées. 

Les cosignataires du communiqué de presse

 

  • Elisabeth Bardet, présidente du FILMM (syndicat national des Fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées)
  • Philippe Boussemart, président du Mur-Manteau
  • Joaquim Correia, président de l’Afipeb (Association française de l'isolation en polystyrène expansé dans le bâtiment)
  • Vincent Hannecart, président de l’AICB (Association des industriels de la construction biosourcée)
  • Christine Muscat, vice-présidente du SNPU (Syndicat national des polyuréthanes)
  • Matthieu Lechantre, président de Exiba France (association professionnelle française de promotion des isolants en mousse de polystyrène extrudé (XPS))
Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.