Alors que l’acquisition d’un logement est devenue de plus en plus difficile pour les ménages français, le promoteur immobilier Altarea présente une offre innovante appelée « Le Nouveau Neuf ». L’objectif : faciliter l’accès à la propriété pour les primo-accédants.

Face à une crise du logement exacerbée par une hausse des taux d’interêt et une augmentation des coûts de construction, le promoteur immobilier Altarea, à travers sa marque Cogedim, souhaite offrir des logements de haute qualité à des prix abordables, alignés sur le pouvoir d’achat des Français.

Une approche qui repose sur deux piliers : l’optimisation de la conception des logements et une offre de financement innovante.

Des emprunts sans apport initial

Proposés dans le cadre du « Nouveau Neuf », ces logements ont vocation à être accessibles, tout en respectant des standards de qualité et de performance environnementale, notamment à travers les normes de la Réglementation Environnementale 2020 et la certification NF Habitat HQE.

Pour réduire les coûts, Altarea optimise la conception des immeubles et des appartements en éliminant « les espaces inutiles » et en améliorant l'habitabilité en collaborant, entre autres, avec des ergonomes.

Par ailleurs, grâce à des partenariats avec des institutions bancaires comme le Crédit Agricole IDF et LCL Habitat, Altarea propose des conditions de crédit avantageuses, en incluant par exemple des taux bonifiés, sans dépôt de garantie, sans apport initial, sans frais de notaire et sans intérêts intercalaires.

Ainsi, les futurs propriétaires pourront commencer à payer uniquement lors de la remise des clés, avec des mensualités proches du prix d’un loyer.

Lancer 1 500 programmes similaires d’ici fin 2024

Le premier programme de cette nouvelle offre, Rive Nature, a été lancé à Villeneuve-la-Garenne, avec la construction de 640 logements allant du studio au duplex de cinq pièces, tous conçus pour être ergonomiques et abordables. Situé à proximité du centre commercial Qwartz, le programme inclut également des commerces, une crèche, une forêt urbaine et des places de stationnement.

Grâce à l'offre Cogedim Access, de nombreux ménages pourront désormais réaliser leur rêve de devenir propriétaires. Altarea prévoit de déployer cette offre innovante à travers toute la France, avec des programmes à venir à Villejuif, Rouen, Nanterre et Bezons.

L'objectif est de lancer 1 500 logements d’ici la fin de l’année et de faire en sorte que ces logements représentent 50 % des ventes de logements neufs du groupe d’ici 2025. De plus, Altarea complétera l’offre Cogedim Access avec des solutions dédiées aux investisseurs et aux secundo-accédants.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock