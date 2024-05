Arcadis, société internationale d’ingénierie et de conseil, dévoilait ce mardi son index des coûts de la construction à travers le monde.

La pression sur les prix a propulsé Londres au sommet du classement mondial des villes où construire coûte le plus cher. Pendant ce temps, la France, avec Nice, Paris et Lyon, fait face à des défis persistants, malgré une apparente stabilisation en 2023.

Selon les données recueillies par Arcadis, l'immobilier subit une pression considérable due à l'impact combiné de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt. Dans une étude comparative menée dans 100 villes à travers le monde, l'adoption de normes de construction de plus en plus strictes en matière de développement durable et de sécurité a contribué à une augmentation significative des prix.

Cette tendance a propulsé Londres au sommet du classement, détrônant Genève de peu, suivie de près par Zurich et Munich. Pour ce qui est des villes françaises, Nice, Paris et Lyon occupent respectivement la 32ème, la 35ème et la 42ème place dans ce classement international.

Le marché des bureaux largement impactés

En 2023, le marché de la construction en France a montré des signes de stabilisation, porté par un recul de l'inflation par rapport à 2022 et des investissements substantiels dans des projets d'infrastructures, notamment liés aux Jeux Olympiques 2024 et au Grand Paris Express.

Cette tendance a favorisé un environnement plus favorable à la croissance du secteur, alors que de nombreux défis persistent. En effet, les montants d'acquisition baissent de 50 % en 2023 par rapport aux années précédentes. Une situation sans précédent depuis la crise financière de 2008.

Le secteur des installations d'entreprises dans des bureaux ont été les plus touchés, confrontés à une sur-offre persistante, exacerbée par les répercussions de la pandémie de Covid-19, notamment dans les zones périurbaines et les quartiers d'affaires non centraux.

Cependant, certains secteurs continuent de se démarquer par leur résilience, dont les énergies renouvelables, l'industrie et les technologies. Cette dynamique est particulièrement notable dans des domaines tels que les data centers, où la demande explose.

« La demande est telle qu’il est difficile de suivre la cadence, sans oublier que ce sont des projets longs, complexes et difficiles techniquement. Leur fonctionnement est différent de celui d’un bâtiment classique et demande donc des compétences techniques particulièrement poussées en termes de planification, de logistique et de coordination de l’ensemble des spécialités », déclare Hassen Naifer, Senior Cost Manager chez Arcadis.

L'importance de l'automatisation

La croissance rapide de certains secteurs, tels que l'industrie et les technologies, ainsi que la reprise attendue du marché de la construction, pourraient intensifier la pénurie de main-d'œuvre qualifiée.

Dans ce contexte, l'automatisation et la standardisation apparaissent comme des leviers essentiels pour relever ces défis et assurer la pérennité des projets, note le rapport, qui souligne qu'une amélioration de la productivité grâce à ces méthodes sera cruciale pour faire face aux risques et sécuriser les investissements à long terme.

Cette perspective est partagée par de nombreux experts qui insistent sur la nécessité d'une transformation radicale du secteur de la construction, en mettant l'accent sur l'industrialisation des tâches et des métiers.

Hassen Naifer souligne également l'importance de cette transition, affirmant que « l'ensemble du secteur de la construction doit rattraper son retard en matière d'automatisation et de standardisation pour rester compétitif dans un environnement économique incertain ».

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock