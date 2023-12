Crise du logement : la FNAIM interpelle le gouvernement sur l'urgence de la situation

« L’immobilier, ensemble de toutes nos forces » était le thème de la 77e édition du Congrès de la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM). Réunis les 4 et 5 décembre, les professionnels ont appelé le gouvernement à placer le logement comme une priorité. Au cœur des discussions : la tension locative, l'accession à la propriété et la rénovation énergétique.

Le Congrès de la FNAIM, qui s'est déroulé au Carrousel du Louvre, a pu bénéficier de la présence du ministre du Logement, Patrice Vergriete. Une rencontre qui a permis au président de la fédération de l'interpeller sur les actions urgentes à mettre en place, afin de pallier la crise du logement.

Regrettant que « le gouvernement ne semble pas saisir pleinement l’ampleur des défis auxquels sont confrontés les Français », il a insisté sur la nécessité de restaurer la confiance des propriétaires bailleurs pour loger des millions de concitoyens. Le ministre du Logement s’est montré sensible à ces préoccupations en promettant un soutien aux bailleurs privés. « Nous attendons maintenant de savoir comment cela va se concrétiser », a réagi Loïc Cantin.

Des solutions pour faire face à l'urgence de la crise

Face à la détérioration de la situation, Loïc Cantin a réitéré la demande d'autoriser la portabilité et la transférabilité des prêts en cours, offrant ainsi un soutien aux acquéreurs et vendeurs pour dynamiser le marché immobilier, malgré la hausse des taux d'intérêt et les restrictions d'accès au crédit.

Il a également plaidé en faveur de la « Vente en l’état futur de rénovation », un contrat qui subordonnerait la transaction à la réalisation de travaux de rénovation énergétique par le vendeur, dont le prix serait intégré au prix de vente. Loïc Cantin a rappelé par ailleurs le nombre insuffisant d’entreprises qualifiées et aptes à répondre au volume des travaux à engager pour mener à bien cette rénovation.

Concernant l'encadrement des loyers, le ministre a exprimé sa volonté de le lier à un objectif minimal de production de logements sur le territoire, invitant la FNAIM à collaborer pour élaborer ce dispositif. Il a par ailleurs affirmé son soutien à la loi Hoguet, et a déclaré se tenir aux côtés des professionnels de l’immobilier, qu’il considère « comme de réels tiers de confiance » avec lesquels il souhaite travailler.

Un partenariat avec la French PropTech

Cette édition du Congrès a permis à la FNAIM, aux côtés des principaux réseaux immobiliers, de présenter l'adhésion militante, une alternative à l'adhésion traditionnelle. L'objectif : renforcer la représentativité de la fédération et son rôle de force militante en faveur du secteur immobilier. Cette nouvelle adhésion permet aux réseaux bénéficiant déjà des avantages de l'adhésion traditionnelle de soutenir les engagements politiques de la FNAIM et d'accroître son influence auprès des autorités publiques.

Selon Loïc Cantin, cette initiative repose sur les piliers de la FNAIM : fédérer, défendre et innover pour mieux servir les intérêts des professionnels de l’immobilier.

Dans un autre registre, la FNAIM a concrétisé un partenariat de trois ans avec la French PropTech, sous le patronage de Patrice Vergriete. Cette collaboration vise à valoriser l'innovation et les solutions digitales dans le domaine immobilier. Elle prévoit également la création d'un fonds de financement destiné aux startups et acteurs de la transaction immobilière qui investissent dans des solutions numériques pour répondre aux défis climatiques, économiques et sociaux.

Marie Gérald

Photo de Une : © Frédéric Albert