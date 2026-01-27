CyberBat, une nouvelle démarche pour la cybersécurité
Publié le 27 janvier 2026, mis à jour le 27 janvier 2026 à 16h05, par Virginie Kroun
Alors que systèmes de vidéosurveillance, recharge de véhicule électrique, réseau IP, IoT industriel et autres gagnent le bâtiment, le risque cyber s’affiche.
« Une compromission informatique peut entraîner une interruption d’activité, une atteinte aux biens ou aux personnes, ou encore engager la responsabilité de l’installateur », lit-on dans un communiqué de l’association Qualifelec et la Fédération Française de la Cybersécurité (FFCyber), daté du 20 janvier.
D’où la naissance de Maîtrise CyberBat, démarche de qualification concernant les TPE et PME spécialisées dans les installations électriques, énergétiques et numériques.
Le rôle du label : « structurer les bonnes pratiques, sans complexité inutile ni exigences disproportionnées ».
« S’entourer de prestataires expérimentés »
Délivrée par Qualifelec suite à une instruction technique de la FFBCyber, la distinction Maîtrise CyberBat dure quatre ans, « avec un suivi annuel simplifié ». Elle s’adresse aux titulaires d’une qualification Qualifelec et repose sur un référentiel connu par les professionnels du bâtiment.
Le label couvre différents champs : gouvernance et organisation, documentation technique et architecture, sécurité opérationnelle, gestion des incidents et continuité, RH et sensibilisation ainsi que conformité réglementaire.
« Le label CyberBat apporte une première réponse structurée aux attentes croissantes des maîtres d’ouvrage, collectivités, industriels et gestionnaires d’infrastructures techniques, qui cherchent à s’entourer de prestataires expérimentés », complètent Qualifelec et la FFCyber.
Le tout en préparant « aux exigences réglementaires et contractuelles à venir ».
Par Virginie Kroun
Les tags associés
- Qualifelec
- Cybersécurité
- CyberBat
- FFCyber
- Afficher plus
Risque cyber : un danger bien réel souvent sous-estimé !
Les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes et peuvent avoir de lourdes conséquences sur l’activité des entreprises, allant parfois, malheureusement, jusqu’à leur faillite. SMABTP a recueilli le...
Maison connectée : les équipements domotiques incontournables en 2025
Imaginez rentrer chez vous et voir la lumière du salon s’allumer automatiquement, la température réglée pile comme vous l’aimez, et votre playlist préférée lancée par une simple commande vocale. Ce scénario...
Cyberattaques et IA en tête des inquiétudes des entreprises pour 2026
Selon le baromètre des risques d’Allianz, les cyberattaques dominent les inquiétudes des entreprises, l’IA enregistrant la plus forte progression.
Mettez à jour maintenant Metasys pour augmenter la puissance, la flexibilité et la sécurité de votre GTB
Découvrez comment la dernière version de Metasys maximise les performances du système et réduit les risques. Découvrez les nouvelles améliorations des matériels et logiciels qui feront la différence.