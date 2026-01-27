Pour renforcer la sécurisation des installations électriques, énergétiques et numériques face aux attaques cyber, Qualifelec et la FFCyber lancent un label. Il s’agit de la Maîtrise CyberBat, valable pendant quatre ans.

Alors que systèmes de vidéosurveillance, recharge de véhicule électrique, réseau IP, IoT industriel et autres gagnent le bâtiment, le risque cyber s’affiche.

« Une compromission informatique peut entraîner une interruption d’activité, une atteinte aux biens ou aux personnes, ou encore engager la responsabilité de l’installateur », lit-on dans un communiqué de l’association Qualifelec et la Fédération Française de la Cybersécurité (FFCyber), daté du 20 janvier.

D’où la naissance de Maîtrise CyberBat, démarche de qualification concernant les TPE et PME spécialisées dans les installations électriques, énergétiques et numériques.

Le rôle du label : « structurer les bonnes pratiques, sans complexité inutile ni exigences disproportionnées ».

« S’entourer de prestataires expérimentés »

Délivrée par Qualifelec suite à une instruction technique de la FFBCyber, la distinction Maîtrise CyberBat dure quatre ans, « avec un suivi annuel simplifié ». Elle s’adresse aux titulaires d’une qualification Qualifelec et repose sur un référentiel connu par les professionnels du bâtiment.

Le label couvre différents champs : gouvernance et organisation, documentation technique et architecture, sécurité opérationnelle, gestion des incidents et continuité, RH et sensibilisation ainsi que conformité réglementaire.

« Le label CyberBat apporte une première réponse structurée aux attentes croissantes des maîtres d’ouvrage, collectivités, industriels et gestionnaires d’infrastructures techniques, qui cherchent à s’entourer de prestataires expérimentés », complètent Qualifelec et la FFCyber.

Le tout en préparant « aux exigences réglementaires et contractuelles à venir ».

Par Virginie Kroun