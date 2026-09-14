Lors de son premier meeting de campagne pour la présidentielle 2027 a présenté ses mesures pour le logement : priorité nationale, loi SRU, ZAN, DPE, rénovation et construction.

Marine Le Pen veut faire du logement l’un des « grands chantiers » de son quinquennat si elle est élue à la présidence de la République. Lors de son discours de rentrée, dimanche 13 septembre à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), la candidate a détaillé plusieurs mesures touchant au logement social, à la construction, à la rénovation énergétique et à l’aménagement du territoire, en plaçant la « priorité nationale » au cœur de ses propositions.

La dirigeante du Rassemblement national a notamment promis de « donner la priorité d'accès au logement social aux Français » et de leur « réserver » les aides personnelles au logement (APL). Elle souhaite également permettre la vente « d'un certain nombre de HLM aux Français » et prévoit « l'expulsion des familles délinquantes » de ces logements sociaux, sans préciser dans quel cadre légal ces mesures seraient appliquées.

Sur le plan de l’aménagement, Marine Le Pen entend « abroger » la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain), qui impose aux communes certaines obligations en matière de logement social. Elle propose parallèlement de mettre à disposition gratuitement des constructeurs des terrains publics. En contrepartie, ceux-ci devront construire « des milliers d'appartements » à loyer modéré.

La candidate entend ainsi « libérer la construction, valoriser le parc existant, encourager et protéger la propriété ». Elle a également promu la propriété individuelle, estimant : « Il n'y a rien, mes chers amis, de plus heureux que le sentiment d'exprimer une harmonie dans son foyer en pouvant dire "je suis chez moi" ».

ZAN et rénovation énergétique dans le viseur

Le programme présenté à Hénin-Beaumont comprend également plusieurs mesures concernant la construction et la rénovation. Marine Le Pen souhaite supprimer le « zéro artificialisation nette » (ZAN), qu’elle qualifie de « norme idéologique ».

Elle veut par ailleurs faire « cesser (la) politique absurde » des diagnostics de performance énergétique (DPE) des logements, qui, selon elle, déterminent leur valeur.

En matière de rénovation, la candidate propose de remplacer MaPrimeRénov' par un dispositif baptisé « 100% rénov », fondé sur « un prêt à taux zéro » destiné à financer les travaux. Elle souhaite également engager une « vaste politique de transformation des bureaux vacants en logements ».

La dirigeante du Rassemblement national inscrit ces propositions dans une ambition plus large de transformation du pays. « Cette présidentielle décidera de tout, soit de laisser notre pays s'enliser dans les sables mouvants des habitudes et des turpitudes, soit le sursaut, celui que nous voulons et qui mènera à la renaissance de la France », a-t-elle déclaré.

Cette « renaissance », a-t-elle ajouté, ne « sera pas seulement politique et économique » mais « transformera notre manière de vivre, d'habiter et de regarder notre pays ».

Avec AFP