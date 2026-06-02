Rénovation : une plaque de plâtre universelle en largeur 600 mm

Véritable référence de l’aménagement intérieur grâce à ses performances 5-en-1, la célèbre plaque de plâtre universelle Knauf LaPlaK® franchit un nouveau cap. Désormais disponible en largeur de 600 mm, cette solution ultra-maniable conserve son épaisseur et ses propriétés d'origine tout en résolvant trois problématiques majeures des professionnels de la rénovation : l’accessibilité, le transport et la pose en solo.

Une plaque universelle unique pour rationaliser les chantiers

Dans le secteur de la rénovation, la multiplication des contraintes techniques pousse souvent les artisans à jongler avec de nombreuses références de plaques de plâtre. Lancée avec succès au format standard de 1 200 mm, Knauf LaPlaK® a bousculé le marché en combinant 5 propriétés fondamentales dans un seul et même produit :

Hydrofuge pour une intégration parfaite en pièces humides (salles de bains, cuisines).

pour une intégration parfaite en pièces humides (salles de bains, cuisines). Haute résistance aux chocs pour la durabilité des espaces exposés (chambres d'enfants, couloirs).

pour la durabilité des espaces exposés (chambres d'enfants, couloirs). Isolation acoustique renforcée pour le confort intérieur.

pour le confort intérieur. Qualité de l'air intérieur optimisée grâce à la technologie de purification intégrée Cleaneo®.

optimisée grâce à la technologie de purification intégrée Cleaneo®. Finition blanche soignée pour faciliter la mise en peinture.

Aujourd'hui, Knauf conserve cette formule et l'intègre dans un format compact de 600 mm de large (pour 13 mm d’épaisseur), conçu spécifiquement pour simplifier le quotidien des poseurs face aux configurations logistiques complexes.

Zéro compromis, trois défis logistiques relevés

Le nouveau format Knauf LaPlaK® 600 mm apporte une réponse pragmatique et immédiate aux trois contraintes majeures remontées par les professionnels du bâtiment :

→ Le défi des accès étroits : Finie la pénibilité des passages au millimètre. Qu'il s'agisse de franchir une cage d'escalier exigüe en centre-ville, d'emprunter un chevêtre de toit ou d'isoler des combles encombrés, la version 600 mm passe partout. L'acheminement se fait plaque par plaque, sans risque de bloquer dans les virages ou de corner les angles.

→ Le casse-tête du transport : Parce que tous les professionnels ou clients finaux ne circulent pas en utilitaire lourd, la compacité de la plaque lui permet d'être facilement chargée dans des fourgonnettes de ville ou des véhicules de taille modeste. Le « picking » sur les parcs des négoces en matériaux devient rapide et sans effort.

→ La pénibilité de la pose en solo : Travailler seul sur un chantier de rénovation rend la manutention des plaques traditionnelles lourde et complexe. Plus légère et équilibrée, Knauf LaPlaK® 600 mm offre une prise en main ergonomique et sécurisée à deux mains. Elle permet à un poseur isolé de poser de manière fluide, sûre et efficace.

Une fabrication française

Fidèle aux engagements du groupe en matière de circuits courts et de performance environnementale, la gamme Knauf LaPlaK® (en 1 200 mm comme en 600 mm) est entièrement fabriquée en France, sur le site industriel de Fos-sur-Mer (13).

Pour des parois performantes et durables, la plaque est par ailleurs parfaitement compatible avec l'ensemble des isolants intérieurs du marché, et s'associe idéalement avec les solutions biosourcées, comme le panneau isolant Thermasoft® Natura.

Avec ce nouveau format 600 mm, Knauf démontre une nouvelle fois sa capacité à innover à partir des réalités du terrain, offrant aux entreprises un levier concret de productivité, de confort de pose et de polyvalence.

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