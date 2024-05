Face à l'impératif d'augmenter rapidement l'offre de logements en France, Guillaume Kasbarian, ministre délégué au Logement, mobilise les établissements publics d'aménagement. Leur mission : accélérer la production de logements et répondre aux défis économiques et environnementaux du pays.

Alors que la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) annonçait des chiffres en baisse ce 14 mai, avec notamment -41,2 % de logements neufs mis en vente par les promoteurs au 1er trimestre 2024, le ministre chargé du Logement, Guillaume Kasbarian, a convoqué ce mercredi 15 mai 2024 les directeurs généraux des 14 établissements publics d’aménagement.

L’objectif : définir les priorités stratégiques dans le cadre du choc d’offre annoncé par le Premier ministre.

« En Île-de-France, à Bordeaux, à Marseille, à Nice et partout sur le territoire national, les établissements publics d’aménagement produisent aux côtés des élus locaux les logements dont les Français et les entreprises ont besoin. J’ai ainsi souhaité fixer à nos établissements publics d’aménagements des orientations claires », a déclaré Guillaume Kasbarian.

« Ne pas fixer des objectifs inatteignables »

Les établissements publics d'aménagement interviennent sur 339 communes présentant des enjeux majeurs pour le pays, notamment dans des secteurs tendus. Leurs actions s’étendent à la production de logements abordables, à l’accueil d’activités économiques, et à la résolution des défis écologiques et sociaux.

Guillaume Kasbarian a ainsi défini cinq priorités pour ces établissements, dont l’augmentation de la production de nouveaux logements et l'accélération des projets du programme « Territoires engagés pour le logement ». Le ministre a souligné l’importance d’un accompagnement financier supplémentaire de l’État pour relancer rapidement les opérations retardées.

Par ailleurs, il a insisté sur l’accueil des nouvelles activités industrielles pour renforcer la souveraineté économique du pays, en privilégiant des quartiers mixtes associant logements, commerces et activités.

Dans un contexte économique difficile, le ministre du logement a indiqué qu’il était « essentiel de ne pas fixer des objectifs inatteignables », demandant aux établissements publics d’aménagement de faire preuve de « pragmatisme ».

Pour soutenir la filière forêt-bois française et favoriser la réindustrialisation, M. Kasbarian a également recommandé de massifier le recours à la construction en bois français, et à la construction « hors-site ». D'après lui, cette approche vise notamment à structurer la filière, maîtriser les coûts de construction et réduire les délais.

Le ministre a demandé à chaque établissement de lui présenter la déclinaison de ces objectifs avant l’été.

Marie Gérald

