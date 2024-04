Le bois, ressource d’avenir en progression constante dans la construction

Dans une société de plus en plus urbanisée, la filière Forêt-Bois rappelle le rôle prépondérant que tient le bois et les produits qui en sont issus dans notre quotidien. Utilisé pour la production de meubles, pour se chauffer ou encore se loger, ce matériau va voir sa production augmenter au fil des années. Apprécié pour ses qualités environnementales, le bois est amené à prendre de plus en plus de place dans la construction.

La filière Forêt-Bois a tenu une conférence de presse au cours de laquelle elle a rappelé le rôle majeur que peut jouer le bois dans cette transition à l’échelle nationale. Dans le pays, chaque Français consomme en moyenne plus d’un mètre cube de bois chaque année. Cette ressource joue de nombreux rôles dans notre société. Le bois est en effet utilisé pour le transport de marchandises, pour s’équiper, se chauffer, ou encore se loger. Un matériau aux multiples vertus environnementales Pour ce qui est du domaine de la construction, le bois est partout. Que ce soit à l’intérieur des bâtisses ou comme colonne vertébrale d’un bâtiment. Il fait partie du patrimoine français. Avec le réchauffement climatique, la raréfaction des ressources et la hausse des prix des matériaux, le bois se présente comme une réelle alternative. Il joue en effet un rôle clé dans la transition écologique puisque c’est un matériau biosourcé, décarboné, renouvelable et recyclable. Par ailleurs, il entre pleinement dans une logique d’économie circulaire. Autant d’attributs qui font que les besoins en bois vont augmenter dans les années à venir. La filière bois s’attache à faire de ce matériau un produit incontournable d’une construction plus respectueuse de l’environnement. Les choses sont déjà en marche, puisqu’en 2022, 18,3 % des chantiers de constructions neuves non résidentielles étaient en bois, soit plus de 3 millions de chantiers. Autres chiffres, la construction bois représente aujourd’hui plus de 6 % du marché du logement, et 28 % des extensions-surélévations sont construites en bois. Des statistiques qui seront certainement amenées à augmenter avec les années. Une alternative aux énergies fossiles pour se chauffer La sylviculture, dont l’objectif premier est la production de bois pour la construction et le travail du bois (menuiserie, ébénisterie, caisserie etc.), génère également des co-produits d’exploitation (branchages, écorces…) que la filière valorise en bois-énergie. Ces ressources, utilisées dans les logements pour se chauffer, apparaissent alors comme des alternatives aux énergies fossiles. Aujourd’hui, 7 millions de foyers français disposent d’un chauffage à bois. Par ailleurs, 83 % des appareils de chauffage au bois vendus en 2022 étaient labellisés Flamme Verte. Ce label, lancé par les fabricants d’appareils domestiques et l’Ademe, labellise les appareils indépendants du chauffage au bois répondant à une charte de qualité exigeante en termes de rendements énergétiques et d’émissions polluantes. Jérémy Leduc Photo de une : Adobe Stock