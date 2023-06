Hello Watt recense les DPE sur une carte interactive

Alors qu’il est de plus en plus important de connaître le diagnostic de performance énergétique (DPE) d’un logement, que l’on soit acheteur, vendeur, bailleur, ou locataire, Hello Watt lance une carte interactive recensant tous les DPE réalisés depuis juillet 2021, et permettant de retrouver le DPE d’un bien grâce à son adresse.

Depuis l’adoption de la loi Climat et Résilience en juillet 2021, le diagnostic de performance énergétique (DPE) est devenu primordial, ayant un impact sur les locations comme les ventes. Passoires énergétiques : des interdictions progressives Depuis le 25 août 2022, les loyers des logements émettant plus de 330 kilowattheures par m2 par an sont gelés. Parallèlement, les logements consommant plus de 450 kWh d’énergie finale par m2 par an sont interdits à la location depuis le 1er janvier 2023. À partir de 2025, tous les biens étiquetés G seront également interdits à la location. Cette interdiction s’étendra ensuite aux biens étiquetés F en 2028, puis E en 2034. Ces restrictions ont d’ores et déjà un impact sur les prix et ventes des biens mal notés, avec des décotes allant jusqu’à -15 %. Depuis le mois d’avril, les propriétaires doivent par ailleurs réaliser un audit énergétique avant toute vente. Une méconnaissance du DPE Dans ce contexte, il est devenu primordial de connaître l’étiquette énergétique, que l’on soit acheteur, vendeur, bailleur, ou locataire. Pourtant, selon Hello Watt, 58 % des Français ne seraient pas capables de citer l’étiquette énergétique de leur logement. Si les locataires doivent désormais recevoir l’étiquette énergie du bien lors de la signature du bail, 64 % l’ignorent encore, contre 52 % des propriétaires. Hello Watt lance ainsi une carte interactive permettant de retrouver le DPE d’un bien à partir d’une adresse postale. Pour développer cette carte, le spécialiste des économies d’énergie s’est appuyé sur une base de données de l’Ademe accessible en open data, et recensant tous les DPE réalisés depuis juillet 2021, soit un total de 4,5 millions de logements. Concrètement, grâce à cet outil ludique, chacun peut retrouver le DPE d’un logement (consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre), connaître son année de construction, ou encore sa surface, et ainsi comparer les DPE d’un même immeuble, ou à l’échelle du quartier ou de la ville. « Multiusage et gratuit, le service répond à la raison d’être d’Hello Watt : donner des outils technologiques aux particuliers pour qu’ils puissent faire les bons choix quant à la transition énergétique de leur logement », explique Xavier Coubert, co-fondateur d’Hello Watt. Par ailleurs, lorsque le DPE n’a pas été réalisé, Hello Watt propose au locataire ou au propriétaire de réaliser une simulation pour estimer son DPE, en rentrant notamment des informations sur le bien (date de construction, type de chauffage, vitrage etc.). La carte est accessible en cliquant sur ce lien. Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock