Propulsées par Urban Odyssey, ces trois nouvelles start-up vont permettre aux acteurs du secteur d’évaluer, piloter et optimiser la performance environnementale des projets immobiliers.

Alors que le secteur de la construction représente une partie significative des émissions de gaz à effet de serre en France, les acteurs doivent s'adapter pour réduire leur empreinte carbone et atteindre les objectifs de la RE2020.

Utiliser la technologie pour réduire l'empreinte carbone

Dans cette optique, Urban Odyssey, un studio start-up dédié aux secteurs de l’immobilier et de l'aménagement urbain, annonce avoir investi dans trois jeunes pousses technologiques prometteuses, dontTime to Beem, un outil pour la conception de bâtiments à faible empreinte carbone.

Fondée par Camille Vivien à la fin de l'année 2022, cette start-up a développé une solution digitale collaborative qui intègre des technologies demodélisation 3D. Time to Beem permet notamment aux maîtrises d'ouvrage et maîtrises d'œuvre d'évaluer et de piloter le coût carbone de leurs projets immobiliers en cours de conception.

« Outre une optimisation de l’impact carbone sur les opérations, les réponses apportées par la solution ont déjà permis à Icade de gagner en temps et d’optimiser ses budgets d’études », témoigne Anne-Sophie Duroy, BIM Officer et Directrice de la Transformation chez Icade Promotion, client de cette jeune start-up et de SeveUp.

SeveUp, fondée par Julien Mercier et Julian Bringold, propose une plateforme d'analyse de la performance opérationnelle et environnementale des actifs immobiliers. Cette solution permet de créer automatiquement un pipeline entre les données provenant de différentes sources et les outils d'analyse tels que la Business Intelligence.

« Nous avons été convaincus par la capacité d’exécution de SeveUp », indique Anne-Sophie Duroy, « ainsi que par les gains business et opérationnels que la solution génère. Les différents tableaux de bords automatisés que nous avons pu créer sur la plateforme facilitent notamment la vérification de la conformité de la conception ».

Vient enfin Lokimo, une plateforme qui utilise la data et l'intelligence artificielle pour fournir aux promoteurs immobiliers et aux bailleurs sociaux une analyse multi-critères des enjeux fonciers, incluant notamment un diagnostic du potentiel de biodiversité d'une zone constructible.

« La préservation et la restauration de la biodiversité est un enjeu majeur, au même titre que la performance énergétique et le bas-carbone. En tant que premiers transformateurs de foncier, les promoteurs et bailleurs sociaux doivent se saisir de ce sujet le plus en amont possible », déclare son fondateur, Martin Noël.

Urban Odyssey a investi au total plus de 650 000 € d’investissements et ces start-up ont déja généré plus de 500 000 € de chiffres d’affaires cumulés.

Marie Gérald

Photo de une : © AdobeStock