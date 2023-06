Le ministère de la Transition écologique vient de dévoiler les chiffres des permis de construire de fin avril 2023. Si le nombre d'autorisations délivrées est reparti à la hausse par rapport à mars dernier, la tendance est à la baisse sur les 12 derniers mois.

Malgré un mois d’avril 2023 plutôt positif pour les autorisations de construction de logements, avec environ 33 500 permis délivrés (+5 % par rapport à mars), l’heure n’est pas vraiment aux réjouissances.

Les bons résultats d’avril ne suffiront pas à cacher une certaine réalité : celle de la chute continue du nombre de permis délivrés sur les 12 derniers mois connus (mai 2022-avril 2023). En effet, sur cette période, les autorisations de logements s’élèvent à 431 800, soit 72 000 de moins que lors de la période mai 2021-avril 2022 (-14,3 %). C’est également 6,2 % de moins qu’au cours des douze mois précédant la crise sanitaire (mars 2019 à février 2020).

L’entrée en vigueur, début 2022, d’une réglementation environnementale plus stricte, a conduit à un afflux de demandes déposées fin 2021. Ce qui a entraîné, de fait, un pic du nombre de permis délivrés en 2022, qui a culminé en août dernier. Depuis ce pic, le nombre de permis s’est établi à un niveau oscillant entre 30 et 35 000 par mois, inférieur à son niveau d’avant-crise (autour de 40 000 par mois).

Les permis de construire toujours victimes de la conjoncture actuelle

Cette chute continue du nombre d’autorisations de logements s’explique, selon les promoteurs et constructeurs, par une prise en étau entre la hausse des coûts de construction d’une part, et les difficultés d’accès au crédit des acquéreurs d’autre part. La frilosité des maires à signer des permis de conduire est également toujours pointée du doigt par les promoteurs et constructeurs.

Dans certains départements du sud de la France par exemple, certains maires rechignent à délivrer des permis, du fait de fortes sécheresses. Ces élus prennent la décision de stopper la construction de logements afin de préserver la ressource en eau.

Le nombre de chantiers commencés, qui suit traditionnellement celui des permis de construire avec quelques mois d’écart, recule également, à 354 200 entre mai 2022 et avril 2023, soit 8,9 % de moins que pendant les 12 mois précédents.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock