Immobilier neuf : les Français ont gagné du pouvoir d’achat depuis novembre

Empruntis, spécialiste du courtage en crédit immobilier, et Trouver-un-logement-neuf.com publient les résultats de leur baromètre semestriel concernant l’évolution du pouvoir d’achat des Français dans l’immobilier neuf. Avec la baisse des taux des crédits et celle des prix de vente dans la plupart des grandes villes, certains Français ont gagné du pouvoir d’achat depuis novembre.

Selon le baromètre Empruntis et Trouver-un-logement-neuf.com, les taux des crédits immobiliers baissent pour la première fois depuis 2 ans dans les 10 grandes villes étudiées.

Une évolution des prix de vente disparate selon les villes

En revanche, le prix de mise en vente repart à la hausse dans certaines villes, comme à Montpellier, Lyon, Nice, ou Marseille.

Mais la métropole qui connaît la plus forte augmentation reste Lille, avec +11 % en moins de 6 mois. Selon les auteurs du baromètre, « l’offre y est tellement réduite que certaines opérations haut de gamme font fortement augmenter la moyenne ».

À Paris, si les prix sont parfois repassés sous la barre des 10 000 € dans l’ancien, les prix dans le neuf, eux, sont en hausse depuis 1 an, et enregistrent +3 % depuis novembre.

À l’inverse, certaines villes observent une baisse des prix, c’est notamment le cas à Strasbourg et à Toulouse. Dans la ville rose, les prix baissent au-delà de 5 %, ce qui lui permet de récupérer son titre de « grande ville la plus abordable », au détriment de Lille. Même tendance à Nantes, qui enregistre -5 % depuis l’automne, et même -12 % depuis un an.

Des taux de crédit en baisse dans toutes les villes

Pour la première fois depuis 2 ans, les taux baissent dans toutes les villes. Selon le baromètre, la baisse est cependant variable en fonction du secteur : de 25 points de base à Nantes, à 65 points de base à Lille. En mars, sur 20 ans, le taux moyen (hors négociation) varie entre 3,9 % et 4 % selon les villes étudiées, mais avec des écarts importants entre banques : en moyenne 70 points de base.

Cécile Roquelaure, directrice des études d’Empruntis, note un effort des banques pour baisser les taux des crédits immobiliers : « Le ralentissement fort du marché des transactions et la nécessaire captation de nouveaux clients par les banques poussent ces dernières à offrir les meilleures conditions possibles pour attirer les aspirants à l’achat. Les banques ont donc baissé leurs taux mais accompagnent aussi les acquéreurs grâce à des prêts bonifiés voire à taux zéro afin d’accroître la capacité d’achat », constate-t-elle.

Dans 8 villes sur 10, la mensualité baisse pour la première fois depuis mars 2021.

La fourchette des mensualités de crédit immobilier (hors assurance) sur 20 ans reste très disparate, allant de 1 763 € à Toulouse à 5 084 € à Paris. Si le budget mensuel baisse de 9,85 % à Toulouse, et d’environ -7 % à Nantes et à Strasbourg, il augmente en revanche de +6,65 % à Lille.

Bilan, grâce à la baisse des taux et celle des prix, les Français ont globalement gagné du pouvoir d’achat immobilier dans le neuf entre novembre 2023 et mars 2024.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock