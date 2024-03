Malgré des prises de commandes en baisse et des ajustements internes, Hexaom, spécialiste français de la construction de maisons individuelles, annonce un retour aux bénéfices en 2023, après une année 2022 difficile.

Hexaom, constructeur français de maisons individuelles, annonce avoir conclu une bonne année 2023, et ce, malgré un contexte immobilier défavorable. Selon les derniers chiffres communiqués par l’entreprise, Hexaom a enregistré un bénéfice net de 32,6 millions d’euros, marquant ainsi un retour « dans le vert » après une année 2022 particulièrement compliquée.

En effet, le groupe avait subi une perte nette de 37,9 millions d’euros, principalement en raison des difficultés rencontrées par l’une de ses filiales, placée en liquidation judiciaire.

Une activité ralentie

Cependant, cette reprise financière n’a pas été sans son lot de défis. Les prises de commandes ont considérablement ralenti, obligeant Hexaom à réduire ses effectifs. Malgré ces ajustements, le groupe a décidé de renoncer au versement de dividendes à ses actionnaires pour l’année 2023, afin de « préserver ses fondamentaux, sa situation de trésorerie mais aussi de veiller à une juste répartition des efforts demandé à chacun dans un contexte de crise inédit », justifie le groupe.

Pour l'année en cours, Hexaom prévoit une baisse significative de sa production, entre -25 et -30 %, en raison d'une chute similaire de son carnet de commandes. Cette tendance à la baisse est exacerbée par plusieurs facteurs, notamment une hausse des coûts de construction et des difficultés croissantes d'accès au crédit.

Face à ces défis persistants, Hexaom a annoncé une série de mesures visant à diversifier ses activités au-delà de la construction de maisons individuelles, qui représente actuellement 85 % de son chiffre d'affaires. Le groupe envisage d'étendre ses activités de rénovation, de promotion immobilière et d'aménagement foncier, avec pour objectif de porter leur poids à environ 30 % du chiffre d'affaires dans un délai de trois ans, et éventuellement à 50 % à plus long terme.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de une : AdobeStock