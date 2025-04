Alors que le marché du logement neuf enregistre un recul, le promoteur immobilier Kaufman & Broad tire son épingle du jeu avec des réservations en hausse et une situation financière solide.

Le marché du logement neuf continue de faire grise mine. Pourtant, Kaufman & Broad semble naviguer à contre-courant. Au premier trimestre 2025, le promoteur a vu ses réservations de logements progresser de 6 %, atteignant 1 190 unités contre 1 123 sur la même période en 2024.

Un résultat d’autant plus notable que, dans le même temps, l’ensemble du marché reculait de 6 %, selon les données d’Adéquation.

Si la valeur des réservations reste globalement stable (252,1 millions d'euros TTC), le profil des acheteurs évolue. Les ventes en bloc, historiquement dominantes, cèdent du terrain - 59 % des réservations contre 72 % un an plus tôt - au profit des accédants à la propriété.

Les primo-accédants représentent désormais près d’un quart des ventes (23 %, contre 12 % début 2024).

Des délais d’écoulement imbattables

Autre indicateur au vert : le délai d’écoulement des logements. Avec 3,8 mois, il reste largement inférieur à la moyenne du marché, estimée à plus de 23 mois. Une performance qui témoigne de l’attractivité de l’offre du groupe, dont 96 % des logements sont situés en zones tendues.

Sur le front du chiffre d’affaires, Kaufman & Broad enregistre une progression de près de 10 % par rapport à l’année précédente, à 250,1 millions d'euros. Le logement représente plus de 80 % de cette activité. La rentabilité reste solide, avec un résultat opérationnel courant de 19,3 millions d'euros (soit 7,7 % du chiffre d’affaires), et un bénéficie net de 11,6 millions d'euros pour le groupe.

Des réserves foncières

Avec un backlog logement de près de 2 milliards d’euros et plus de 31 000 lots en réserve foncière, le groupe dispose de quoi voir venir. Il prévoit d’ailleurs le lancement de 31 nouveaux programmes au deuxième trimestre, dont sept en Île-de-France.

Côté finances, Kaufman & Broad peut se targuer d’une situation plus que confortable : 376,1 millions d'euros de trésorerie nette et 200 millions d'euros de ligne de crédit encore non utilisés. De quoi aborder sereinement les prochains mois, malgré les incertitudes économiques.

Le groupe prévoit d’ailleurs de rembourser sans difficulté une dette de 100 millions d'euros arrivant à échéance en mai.

Des perspectives maintenues malgré les turbulences

Kaufman & Broad ne mise pas uniquement sur sa solidité financière. L’entreprise entend aussi renforcer son engagement environnemental. Elle a obtenu la validation de son objectif de réduction de 46,2 % de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, tous scores confondus, par la Science Based Target initiative (SBTi).

Malgré un environnement politique et économique agité, le groupe se montre confiant. Il maintient ses prévisions pour l’année : une croissance de 5 % du chiffre d’affaires et un niveau de rentabilité stable. Les actionnaires, eux, devraient bénéficier d’un dividende de 2,20 euros par action, soumis au vote lors de l’assemblée générale du 6 mai.

Par Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock