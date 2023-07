L'association Qualitel a mené une étude sur les bénéfices concrets et chiffrés de la certification de logements, en terme de performance énergétique, de qualité de l’air, de sécurité ou encore d’adaptabilité... Le principal enseignement ? Les logements certifiés par Qualitel offrent des avantages supérieurs dans tous les critères étudiés.

Les résultats obtenus grâce à la certification sont « sans appels », introduit l'association Qualitel. En effet, lors de la conception, les logements certifiés par Qualitel affichent un niveau de performance énergétique supérieur d'au moins 18 % par rapport aux normes réglementaires, selon sa dernière étude.

Face à des exigences toujours croissantes, la certification permet notamment d'atteindre des niveaux élevés de performance et garantit la conformité des opérations immobilières. Un constat presque unanime : 89 % des responsables de programmes de logements collectifs certifiés NF Habitat ou NF Habitat HQE affirment que la certification les accompagne dans la conformité de ces opérations. Pour 85 % d'entre eux, la certification constitue un levier d'amélioration continue.

Prendre un temps d’avance sur les réglementations à venir

Les ménages français ont dépensé en moyenne 1 720 € en énergie pour leur logement en 2021. Mais dans un contexte d'inflation et de hausse des coûts de l'énergie, les habitants des logements certifiés sont près de deux fois plus nombreux à se déclarer « très satisfaits » de leur consommation énergétique, atteignant ainsi 32 %, contre seulement 17 % pour les logements non certifiés.

Cela est particulièrement visible dans l'analyse comparative des diagnostics de performance énergétique (DPE) entre les logements certifiés et non certifiés construits avant la RT 2012. « Les logements certifiés par Qualitel avant la mise en application de la RT 2012 obtiennent aujourd’hui une meilleure performance énergétique que leurs équivalents non certifiés. Cet exemple illustre parfaitement un des bénéfices concrets de la certification : prendre un temps d’avance sur les réglementations à venir pour produire des logements qui intègrent déjà les standards de demain, pour mieux répondre aux attentes des habitants », commente Jean-Yves Mano, président de l'Assocation nationale des consommateurs et des usagers (CLCV).

81 % de ces logements ont un DPE classé entre A et D, contre seulement 67 % pour les logements non certifiés équivalents.

Des bénéfices quotidiens

« Plus un logement est récent, plus les Français en sont satisfaits », note également l’étude, soulignant ainsi que 74 % des résidents d'un logement certifié se disent « très satisfaits » de celui-ci. Cette satisfaction se traduit également par une qualité technique perçue supérieure, les logements certifiés étant notés de très bonne qualité près de trois fois plus souvent.

Cette supériorité se ressent également dans des aspects spécifiques qui, combinés, font du logement un lieu de vie de qualité. Par exemple, en termes de confort thermique, aussi bien en été qu'en hiver, 39 % des résidents de logements certifiés se déclarent satisfaits, alors que les périodes de fortes chaleurs sont appelées à se multiplier dans les années à venir.

En ce qui concerne le confort acoustique, celui en appartement ne semble pas s'être amélioré dans les logements récents, mais la certification « joue un rôle réel d'amélioration », relève l'étude. En effet, 33 % des résidents d'appartements certifiés de moins de 10 ans se disent « très satisfaits » de leur isolation acoustique, contre seulement 12 % pour les appartements non certifiés de moins de 10 ans, et 14 % pour l'ensemble du parc immobilier.

Mais globalement, près de 40 % des résidents des logements certifiés se disent également satisfaits de l'isolation acoustique. « L’avantage de la certification est d'autant plus important lorsque l'on considère que les nuisances acoustiques constituent l'une des principales sources d'insatisfaction des résidents », commente l’étude.

Quant à la qualité de l'air, elle est globalement meilleure dans les logements certifiés, avec plus de 40 % de résidents se déclarant ravi de la ventilation de leur logement.

Enfin, les résidents de logements certifiés sont près de deux fois plus nombreux à apprécier l'architecture de leur habitation. De plus, en raison du vieillissement de la population, les résidents de logements certifiés sont généralement plus satisfaits de l'adaptabilité de leur lieu de vie pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.

Marie Gérald

Photo de une : © AdobeStock