La chute se poursuit pour les permis de construire et les mises en chantier à fin août. Sur un an, la baisse respective est de -27,9 % et de -16,1 %, avec des chiffres qui atteignent les plus bas records depuis 2014 pour les mises en chantier.

Entre septembre 2022 et août 2023, le nombre de permis de construire délivrés a chuté de 27,9 %, représentant 147 000 permis en moins, pour un total de 379 900 permis sur an. Dans le détail, les permis de construire pour des logements individuels purs ont été le plus impactés, avec -31,9 %, suivis par les logements individuels groupés (-28,5 %), les logements collectifs ordinaires (-27,3 %), et les logements en résidence (-19,2 %). Les mises en chantier au plus mal Parallèlement, le nombre de mises en chantier n’a jamais été aussi bas depuis le lancement des statistiques en 2014, avec seulement 319 500 logements commencés sur un an, soit 61 600 (-16,1 %) de moins que pendant les 12 mois précédents. Là encore, les logements individuels purs ont le plus souffert, avec -22,6 %, devant les logements en résidence (-15,4 %), les logements collectifs ordinaires (-12,6 %), et les logements individuels groupés (-11,4 %) Seule éclaircie : au mois d’août les permis de construire augmentent légèrement de +4 % par rapport à juillet. Tel n’est pas le cas pour les mises en chantier, qui chutent de -17 %, soit le niveau le plus faible depuis avril 2020 (durant le confinement). Le nombre de chantiers commencés en août serait par ailleurs inférieur de 37 % à la moyenne des 12 mois précédant la crise sanitaire. Claire Lemonnier

