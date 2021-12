Les logements autorisés légèrement inférieurs aux niveaux d’avant-crise

Si le nombre de permis de construire est remonté de +9,6 % entre novembre et janvier par rapport aux trois mois précédents, leur nombre reste toutefois inférieur de -10,6 % comparé aux trois mois précédant le premier confinement. Du côté des mises en chantier, la baisse est de -11,2 % ces trois derniers mois, et de -12,1 % comparé aux trois mois précédant le premier confinement. Dans le détail, les logements collectifs ont le plus pâti de ces baisses.