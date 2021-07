La Copro des Possibles va former des gestionnaires de copropriétés Foncia

La Copro des Possibles annonce entrer en partenariat avec Foncia, le leader français des administrateurs de biens, pour former 1 400 gestionnaires de copropriétés du groupe. Leur mission ? Les aider à lancer des projets de rénovation énergétique dans les copropriétés dont ils ont la charge.

Soutenue par le Ministère de la Transition énergétique, la Copro des Possibles est une « école » de la copropriété qui a pour credo de « remettre l’humain au cœur des processus de décision pour retisser du lien au sein des copropriétés, favoriser l’écoute et rendre ainsi possible la décision de rénovation énergétique de leur immeuble ».

Ainsi, depuis deux ans, la Copro des Possibles forme et coache des syndics et des copropriétaires pour qu’ils puissent engager des projets de rénovation énergétique. Afin d'accélérer cette dynamique, l’organisme de formation travaille désormais en partenariat avec Foncia pour former plus de 1 400 gestionnaires de copropriétés en 2021. Un accord qui s’inscrit dans le cadre du programme Rénov’, qui vise à proposer l’étude et la réalisation de travaux de performance énergétique pour tous ses immeubles en gestion éligibles aux financements du dispositif Ma PrimeRénov' Copropriété.

700 gestionnaires déjà formés

Avec ce programme de coaching ambitieux, 700 gestionnaires de copropriétés Foncia ont suivi la formation professionnelle « Rénovation énergétique : adoptez une nouvelle posture ! », de la Copro des Possibles. Proposée en présentiel et en virtuel, cette formation porte autant sur les dynamiques relationnelles que sur la gestion des projets de rénovation énergétique. « Elle a pour objectif d’aider les gestionnaires à présenter des projets de rénovation énergétique aux copropriétaires, en étant capables de répondre à leurs interrogations et de les rassurer »,souligne la Copro des Possibles.

Quentin Lambert, gestionnaire de copropriété Foncia à Lyon, témoigne : « Ce qui va me servir dès demain, c’est la frise chronologique qu’on a pu voir. Elle permet de présenter les différentes étapes du projet à nos clients ». Séverine, également gestionnaire de copropriété Foncia à Lyon, précise : « En faisant intervenir les personnes adéquates on va pouvoir répondre à toutes les questions des copropriétaires, pour justement commencer tous ces travaux dans la bonne entente, que tout le monde se retrouve et qu’il n’y ait pas d’incompréhension dans la copropriété ! ».

A l’issue de la formation, un suivi coaching est proposé pour aider les participants dans la conduite d’un projet de rénovation énergétique sur une durée de trois à cinq mois. Après deux ans de développement, la Copro des Possibles connaît déjà un franc succès puisque près de 1 200 gestionnaires de copropriétés Foncia s'y sont inscrits. Avec une telle mobilisation, plus de 1 000 gestionnaires devraient être formés d’ici la fin de l’été. D’après une enquête de satisfaction menée à l’issue des 650 modules de formation, 85% des gestionnaires de copropriétés formés en étaient satisfaits et la recommandent.

Marie Gérald

Photo de une : Adobe Stock