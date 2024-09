Immobilier ancien : baisse continue mais modérée des prix au T2 2024

L’indice Notaires-Insee indique toujours un recul des prix des logements anciens au deuxième trimestre 2024, mais moins soutenu. Après un repli de 5,2 % sur un an au T1 2024, l’évolution est à -4,9 % au T2 2024.

Après une baisse de 5,2 % sur un an constatée en juin, les prix des logements anciens poursuivent leur baisse, mais celle-ci est moins soutenue, selon l'indice Notaires-Insee de référence publié le 10 septembre. Les prix affichent -4,9 % au deuxième trimestre 2024 sur un an.

Trimestre par trimestre, la tendance baissière est également plus modérée, enregistrant -0,5 % au T2 2024, contre -1,5 % au T1 2024 et -1,8 % au T4 2023. Rappelons que la chute des prix remonte à mi-2022 en sortie de crise sanitaire, après plus de sept ans de hausse des prix.

Au cours des douze derniers mois, le nombre de transactions a fini par tomber à 792 000 fin juin 2024, après 825 000 fin mars et 872 000 fin décembre.

Faible écart de baisse entre les maisons et appartements, comme entre l’Île-de-France et la province

Si l’on se penche par territoire, les prix des logements anciens diminuent de 0,9 % au second trimestre 2024 en Île-de-France, après -2,4% au premier trimestre et -2 % au dernier trimestre 2023. Sur 12 mois, les prix franciliens chutent de 7,2 %.

En province, la baisse s’atténue ce deuxième trimestre (-0,4 % après -1,3 % au T1 2024), tandis que les prix régressent de 4,3 % sur un an, comme au premier trimestre.

Côté maisons (-1,4 %), le repli reste plus marqué comparé aux appartements, suivant l’évolution du trimestre précédent, avec respectivement de -2,8 % et de -2,3 %. Les données provisoires corrigées des variations saisonnières montrent une diminution des prix de 5 % pour les appartements et de 4,9 % pour les maisons.

Virginie Kroun (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock