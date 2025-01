Action Logement a atteint ses objectifs en 2024, a souligné Bruno Arcadipane, son président, lors d’une conférence de presse le 16 janvier. Les chiffres sont notamment positifs pour les mises en chantier et réhabilitations.

Le groupe Action Logement – qui gère plus d’un million de logements sociaux en France – présentait le 16 janvier son bilan de l’année 2024 et ses perspectives pour 2025.

« Nous avons tenu à la fois nos promesses et nos engagements », s’est félicité Bruno Arcadipane, président d’Action Logement, lors d’une conférence de presse.

En 2024, le groupe – financé par une contribution sur les entreprises – a investi 14 milliards d’euros, soit 2 milliards d’euros de plus que l’année précédente.

Des résultats positifs pour les mises en chantier et les réhabilitations

Parmi les chiffres clés de ce bilan positif : plus de 44 000 logements ont été mis en chantier, soit +18,5 % en un an, et plus de 42 000 logements réhabilités (+6,3 %).

Les permis de construire pour des logements sociaux et intermédiaires, eux, ont légèrement décliné de 5 %, mais se maintiennent à plus de 43 000.

Concernant l’accompagnement et la mobilité résidentielle des salariés, le groupe a délivré 780 000 aides et services, et vise un nouvel objectif de 800 000 en 2025.

« Ces résultats démontrent la robustesse de notre modèle, la rigueur de notre gestion. Agir pour le logement abordable et durable, c’est ce que nous devons aux salariés des entreprises, en attente de solutions logement. C’est que nous proposons aux territoires en cours de réindustrialisation, aux quartiers des métropoles à remodeler, aux villes moyennes en perte d’attractivité », a souligné le président d’Action Logement.

Face à Valérie Létard, ministre du Logement, il a assuré qu’il ne « changerait pas de stratégie » pour 2025.

« Nous devrons continuer à faire face à l'augmentation des coûts de construction, à l'urgence de la transition énergétique et à la lutte contre la précarité du logement », a de son côté rappelé la ministre, tout en soulignant des mesures positives à venir, et notamment l’élargissement du prêt à taux zéro (PTZ) à tous les logements neufs et dans toute la France.

Claire Lemonnier

Photo de une : ©Action Logement