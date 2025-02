Les prix des logements anciens se stabilisent à fin 2024

Après six trimestres consécutifs de baisse, les prix des logements anciens en France enregistrent une quasi-stabilité au quatrième trimestre 2024. Sur un an, le recul des prix ralentit, laissant entrevoir un possible retour du marché.

Après une longue période de baisse, les prix des logements anciens en France montrent des signes de stabilisation. Selon les indices Notaires-Insee, au quatrième trimestre 2024, les prix sont quasi stables (+0,1 %), marquant un deuxième trimestre consécutif sans recul significatif, après ‑0,1 % au troisième trimestre et ‑0,5 % au deuxième trimestre. Sur un an, la tendance reste à la baisse, mais le rythme ralentit : ‑2,1 % au quatrième trimestre 2024, contre ‑3,9 % au trimestre précédent et ‑4,9 % au deuxième trimestre. Les appartements enregistrent une baisse de 1,8 %, tandis que les maisons subissent un recul plus marqué de 2,3 %. Cette évolution laisse entrevoir un possible retournement du marché après six trimestres consécutifs de repli. Légère baisse en Île-de-France, stabilisation en province En Île-de-France, les prix continuent de reculer (-0,2 % sur le trimestre), notamment pour les maisons (-1,3 %). À l'inverse, les appartements montrent un léger rebond (+0,3 %), particulièrement à Paris (+0,5 %). Sur un an, la baisse reste marquée (-3,6 %), bien que moins forte qu'au trimestre précédent (-5,3 %). En province, les prix des logements anciens sont globalement stables (+0,1 %), confirmant une tendance amorcée au trimestre précédent (-0,1 %). La baisse annuelle ralentit également (-1,7 % après -3,4 % au troisième trimestre), avec une différence notable entre maisons (-1,9 %) et appartements (-1,2 %). Ce ralentissement de la baisse des prix pourrait être un premier signal d’accalmie pour le marché immobilier, après une phase de repli liée à la hausse des taux d’intérêt et à un durcissement des conditions d’emprunt. Il reste toutefois à voir si cette tendance se confirme dans les mois à venir, notamment avec l’évolution des politiques monétaires et la relance attendue du crédit immobilier. Marie Gérald Photo de Une : Adobe Stock