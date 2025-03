Malgré une croissance en 2024, Altarea n’attend pas de miracle en 2025

Le promoteur français Altarea a vu ses résultats financiers s’améliorer en 2024, malgré un contexte particulièrement compliqué pour le secteur de l’immobilier neuf. Une bonne nouvelle pour l’entreprise, même si aucun miracle n’est attendu en 2025, comme le souligne son président Alain Taravella.

Pas de miracle attendu en 2025 pour Altarea, malgré des résultats financiers en hausse en 2024. Le promoteur français a su tirer son épingle du jeu l’année passée, malgré la crise profonde qui touche l’immobilier neuf depuis deux ans.

Son chiffre d’affaires a augmenté de 2,1 % par rapport à 2023, à 2,77 milliards d’euros.

Un avenir incertain, qui laisse peu de place à l’espoir

Si Alain Taravella estime que le secteur de l’immobilier neuf a touché son point bas après deux ans de crise, l’heure n’est pas pour autant aux réjouissances. « La remontée risque de se faire tout doucement », craint M. Taravella, qui n’attend « plus de catastrophe ».

« Cette crise profonde et sérieuse n’est pas seulement une crise de demande, mais aussi une crise de l’offre, car nous ne sommes pas capables, du fait de la position d’un certain nombre de mairies, d’offrir à nos clients ce qu’ils veulent », poursuit le dirigeant.

Les échéances nationales à venir ne permettent pas non plus d’envisager une véritable reprise pour le secteur. En effet, les élections municipales et présidentielles qui doivent animer la vie politique française en 2025, 2026 et 2027 vont apporter avec ellesleur lot d’incertitudes politiques. Une situation pas forcément idéale quand il s’agit de relancer un secteur dans les cordes.

Les chiffres passés au crible

Dans le détail, les résultats financiers d’Altarea sont portés par son activité d’exploitation de centres commerciaux, qui a généré 210,3 millions de bénéfice opérationnel. La promotion de logements affiche pour sa part un chiffre d’affaires de près de 2 milliards, mais seulement 26,9 millions d’euros de bénéfice opérationnel, soit un taux de rentabilité de 1,35 %, presque moitié moins qu’en 2023.

Pour séduire les primo-accédants, Altarea a développé en 2024 une offre de logements neufs plus petits, moins chers, avec des conditions de financement plus accessibles, ce qui a contribué à diminuer les marges de l’entreprise.

Plus concrètement, les réservations de logements enregistrées par Altarea ont baissé de 5 % en 2024 sur un an, à 7 601 réservations, dont près de 60 % effectuées par des bailleurs institutionnels (principalement CDC Habitat et une filiale du groupe Action Logement).

Les réservations faites par des particuliers ont progressé de 2 %. La dynamique a été tout autre du côté des investisseurs particuliers, pour qui les réservations se sont effondrées de 30 %. Ces réservations représentent un total de 1,87 milliard d’euros, soit 17 % de moins qu’en 2023.

Le résultat net du groupe est repassé dans le vert, avec un bénéfice de 6,1 millions d’euros, contre une perte de 472,9 millions d’euros en 2023. Altarea va proposer à ses actionnaires un dividende de 8 euros par action, stable par rapport à l’année dernière.

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock