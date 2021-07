Logement social : Action Logement lance un deuxième Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI)

Alors que la création de logements sociaux devient de plus en plus nécessaire et urgente dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique, Emmanuelle Wargon a annoncé ce mardi 2 février que le gouvernement avait revu les objectifs de production de logements sociaux à la hausse. La ministre chargée du Logement a donc lancé un appel aux organismes HLM et aux élus locaux pour participer à la construction de 250 000 logements sociaux d'ici deux ans.