Les besoins en logements sociaux s’accroissent et la disponibilité se réduit, souligne un rapport de l’Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols). En 2024, le nombre de demandes a augmenté de 4,8 % mais le nombre d’attributions a diminué de 2,3 %.

En 2024, le nombre de logements sociaux attribués à des ménages a baissé pour la quatrième année consécutive, selon un rapport de l’Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols).

Attributions de logements sociaux : un record « historiquement bas »

L’année passée, le nombre de demandes de logements sociaux a augmenté de 4,8 %, à 4,1 millions, alors que le nombre de logements attribués a parallèlement diminué de 2,3 %, avec seulement 384 000 attributions.

Le taux d’attribution est ainsi tombé sous la barre des 10 % pour la première fois - à 9,4, soit un record « historiquement bas ».

Ainsi, au 1er janvier 2025, 2,76 millions de demandes n’étaient pas satisfaites, soit une hausse de 5,9 % sur un an.

Cela s’explique en partie par une baisse du taux de rotation des locataires du parc social, alors que cette rotation représente 80 % de l’offre. Mais aussi par « une baisse des mises en service », selon Baptiste Prestel, directeur des statistiques et études de l'Ancols.

Un temps d’attente rallongé

Cette situation rallonge d’un mois le délai moyen d’attente. À noter que dans les zones les plus tendues telles que Paris, une partie de l’Île-de-France, de la Côte d’Azur et de la zone frontalière avec la Suisse, le temps d’attribution moyen monte à trois ans et demi.

Dans le détail des logements attribués, 27 % ont été loués à des ménages déjà locataires du parc social (qui représentent 30 % des demandes) et 25 % à des locataires du parc privé.

Par ailleurs, l’Ancols précise que les ménages dont le droit au logement opposable (Dalo) est reconnu - et auxquels l’État doit proposer d’urgence une solution de logement - ont 2,6 fois plus de chance d’obtenir un logement social.

« Dans les territoires tendus, l'effet Dalo est plus marqué », avec environ quatre fois plus de chance d'avoir un logement social, précise le directeur des statistiques et études de l'Ancols.

En 2024, 24 200 logements sociaux ont été attribués à des ménages Dalo, soit un nombre « relativement stable depuis 2021 », selon l’Ancols.

Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock