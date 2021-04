Nacarat Ile-de-France annonce lancer « Les Bosquets de Versailles », un programme résidentiel premium conçu par Contexte Architecture Urbanisme. Le projet, déployé sur un ancien site de stockage de matériaux de construction, comporte un volet paysager important avec la création de jardins bucoliques et écologiques, qui devraient permettre le développement d’une biodiversité urbaine. Livraison prévue au 1er semestre 2024.

Le programme, porté par Nacarat Ile-de-France, est situé à Versailles (78) sur l’emblématique avenue Paris. Baptisé « Les Bosquets de Versailles », il vient donner une seconde vie à un ancien site dédié au stockage de matériaux de construction.

Conçu par l’architecte Christophe Chaplain du cabinet Contexte Architecture et Urbanisme, ce projet mixte s’organise autour de trois séquences urbaines, précise un communiqué, apportant une « grande diversité en termes de conception ». L’architecture traditionnelle versaillaise y est mis à l’honneur. L’architecte s’est tourné vers des matériaux nobles tels que la pierre de calcaire ou la pierre de meulière concassée pour la façade, le bois pour les fenêtres et l’ardoise naturelle pour la toiture, prenant ainsi « des allures de bâtiment historique ». Les petits collectifs se caractérisent par leurs façades en briques et leurs toitures en tuiles terre-cuite, faisant référence « à de grandes maisons bourgeoises ».

Au total, 55 unités sont commercialisées. On y retrouve un bâtiment en R+3+combles abritant 33 appartements, 3 petits immeubles en R+2+combles pour un total de 18 logements, et 4 maisons individuelles de 110 à 137 m2.

« Un havre de paix en cœur de ville »

Les pièces de vie sont souvent prolongées par un extérieur (balcon, terrasse, jardin), et sont pensées de façon à limiter les vis-à-vis, tout en privilégiant la lumière naturelle. « L’objectif est d’offrir tout le confort et les performances d’aujourd’hui à une résidence qui pourrait sembler avoir toujours été là », résume Christophe Chaplain.

Pour ce qui des appartements, ils peuvent être personnalisés selon les envies. Nacarat Ile-de-France propose en effet un accompagnement grâce à un partenaire spécialisé en architecture d’intérieur.

Favoriser la biodiversité

Le projet promet d’amener de la nature en ville. Des jardins bucoliques et écologiques seront créés. Les plantations, constituées d’essences locales, formeront une lisière boisée en périphérie et dessineront les cheminements desservant les immeubles et maisons en cœur d’îlot, détaille un communiqué. Des haies champêtres viendront compléter le tout et permettront de préserver l’intimité des jardins privatifs. Au total, 75 arbres et arbrisseaux seront plantés en bosquets et contribueront à former un îlot de fraicheur urbaine.

L’entretien de ces espaces se fera selon une charte biologique et des carnets d’informations seront mis à disposition des résidents pour qu’ils se familiarisent avec la faune et la flore présentes. En outre, un partenariat sera créé avec la startup « Merci Raymond » composée de créatifs, jardiniers, ingénieurs, ébénistes… à l’origine de projets « impactants » et créateurs de liens entre les citadins et le vivant.

« Après Les Avelines à Saint-Cloud et la Villa Perret à Levallois, cette résidence témoigne à nouveau du savoir-faire des équipes de Nacarat dans la réalisation de programmes résidentiels de prestige, fruit d’une conception de logements vertueux, axés sur la qualité d’usage et répondant aux enjeux d’une urbanisation maitrisée », déclare Sébastien Beurel, Directeur Général Délégué Nacarat.

Fiche Technique Promoteur : Nacarat

Architecte : Agence Contexte Architecture Urbanisme / groupe URBENSE Surface habitable moyenne : 77 m2

Typologie des logements : du studio au 6 pièces Bâtiment A1 (social) : 17 en R+3+C

Bâtiment A2 (accession) : 16 en R+3+C

Bâtiment B1 : 4 en R+2+C

Bâtiment B2 : 5 en R+2+C

Bâtiment C : 9 en R+1+C

Maisons Individuelles : 4 allant de 110 m2 à 137 m2 de surface habitable. Parking : 59 places sur un niveau de sous-sol Certification : RT2012

Livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2024

Rose Colombel

Photo de une : ©Visiolab