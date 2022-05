Le 19 mars dernier, Socotec a annoncé la création de sa nouvelle filiale dédiée à l’immobilier durable. Dirigée par Minh-Trong Nguyen, elle vise l’accompagnement des entreprises et collectivités pour qu’elles sécurisent leurs investissements et puissent accroître la valeur de leurs biens. Le groupe rappelle que le bâtiment est un « formidable vecteur de transformation durable » d’où l’importance de proposer des bâtis « plus verts, plus vivables, plus intelligents et plus humains ».