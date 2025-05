Depuis l’entrée en vigueur de la loi Climat et Résilience, la part de passoires énergétiques sur le marché immobilier augmente, selon SeLoger. Ces biens présentent par ailleurs des prix attractifs, avec des décotes dépassant parfois les 25 %.

Selon une étude de l’observatoire SeLoger, les ventes de passoires énergétiques auraient augmenté ces derniers mois, avec 15 % de logements de ce type en vente au 1er janvier 2025, contre 10 % au 1er juillet 2021.

La part de passoires énergétiques à vendre augmente

Parallèlement, la part de passoires énergétique sur le marché de la location, elle, diminue, passant de 14 % au 1er juillet 2021 à 8 % au 1er janvier 2025.

Cette hausse de la part de logements classés F et G sur le marché immobilier peut s’expliquer par l’entrée en vigueur de la loi Climat et Résilience, qui interdit progressivement à la location les logements les plus mal notés pour inciter leurs propriétaires à réaliser des travaux de rénovation énergétique.

L’objectif à terme : réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi le mal-logement.

Des prix attractifs pour les acquéreurs

Si ces logements font progressivement face à des interdictions de location, ils peuvent toutefois être attractifs pour les acquéreurs en raison d’un prix moindre. Ainsi, les logements classés F ou G se vendent en moyenne 15 % moins cher qu’un logement classé D, soit environ -452 € par m2.

À noter qu’en fonction des départements, cette décote peut même atteindre plus de 25 %, notamment dans les zones rurales ou peu tendues.

Passoires thermiques : les décotes moyenne en fonction du département. Source : SeLoger mai 2025

« Cette décote sur les prix de vente affichés s’accompagne d’une marge de négociation accrue atteignant 5,9 %, contre 3 % pour les logements classés D », précisent les auteurs de l’étude.

Ainsi, depuis juillet 2021, les prix des logements F et G auraient baissé de 3,5 %, et ceux des logements A et B auraient augmenté de 3,4 %.

Certes, les logements classés G suscitent l’intérêt et génèrent en moyenne +67 % de demandes de contact en raison de leur prix plus accessible. En revanche, les passoires thermiques mettent plus de temps à se vendre, avec une moyenne de 84 jours sur le marché, contre 79 jours pour les biens classés de A à E.

« Le DPE est aujourd’hui un critère quasiment aussi structurant que la localisation ou la surface » et « il redéfinit les équilibres du marché », conclut Baptiste Capron, directeur général de SeLoger.

Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock