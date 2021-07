Performances thermiques : Le projet SEREINE cherche des maisons à tester

Dans le cadre du programme PROFEEL, le projet SEREINE vise à calculer rapidement et de manière objective la performance thermique de l'enveloppe d'un bâtiment neuf ou rénové. Pour finaliser la méthode et vérifier son efficacité, les porteurs du projet cherchent encore quelques maisons récemment rénovées à tester.

La phase d'expérimentation du projet SEREINE arrive bientôt à échéance, et sur les 40 à 50 essais prévus dans les maisons invidividuelles et petits bâtiments collectifs, une trentaine ont déjà été réalisés.

Mais l'équipe projet cherche encore quelques maisons rénovées pouvant être testées. Elle lance donc un appel aux maîtres d'ouvrage (proprétaires, bailleurs, gestionnaires de biens...) souhaitant participer à l'expérience. A la clef : une mesure gratuite des performances de la maison rénovée, et la contribution à un outil d'utilité publique.

Afin de vérifier que la maison correspond bien aux critères, une adresse mail à été mise en place : sereine@qualiteconstruction.com

Un test réalisé en 4 jours

Pour entrer dans les critères de sélection, la maison doit notamment avoir été rénovée depuis moins de 4 ans, et pouvoir être inoccupée durant 4 jours.

Concrètement, une fois une maison sélectionnée, l'opérateur formé commence la visite par un état des lieux. Il ferme ensuite les ouvrants, occulte les fenêtres, éteint les systèmes de ventilation, de chauffage, et d'eau chaude sanitaire. Il installe un kit de mesure avec des capteurs intérieurs et extérieurs, puis lance les dispositfs de chauffe, et quitte la maison pour suivre les mesures à distance. A l'issue de ce test, un nouvel état des lieux et réalisé, et les résultats sont analysés, notés dans un rapport, et l'opérateur les communique au propriétaire.

Les porteurs du projet soulignent que les 34 opérateurs ont été rigoureusement sélectionnés et formés.

« SEREINE est aujourd’hui la seule méthode opérationnelle capable de mesurer de façon fiable la performance thermique réelle d’un bâtiment dans des délais acceptables. En tant que bailleur social à la tête d’un parc de 65 000 logements, dont 98 % de logements individuels datant des années 1920, cette méthode nous intéresse car nous rénovons beaucoup. La mesure se fait avant que les occupants n’intègrent les lieux. Nous n’avons strictement rien à faire et pour l’instant c’est gratuit. Il y a même un petit dédommagement de 100 € pour la consommation électrique », témoigne Alexandre Defrance, chargé d'expertise spécialisé énergie chez Maisons et Cités, ayant participé à l'expérience.

Claire Lemonnier