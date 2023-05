Trois milliards d'euros pour construire 17 000 logements en France

Ce plan d'investissement, d'une valeur de plus de trois milliards d'euros, vise à soutenir la production de logements, qui connaît actuellement un important ralentissement. La Caisse des Dépôts (CDC) contribuera à hauteur de 500 millions d'euros à ce projet d'envergure.

5 000 logements sociaux

Parmi les 17 000 logements prévus, 5 000 seront des logements sociaux, répondant ainsi à la demande urgente de logements abordables pour les populations les plus vulnérables. Les 12 000 autres logements seront des logements intermédiaires, offrant des loyers modérés, mais légèrement plus élevés que ceux des logements sociaux.

CDC Habitat précise que ce plan d'investissement comprendra « à la fois l'acquisition de programmes de logements déjà en cours de réalisation, ainsi que des projets d'ensemble ou de grande envergure qui pourront faire l'objet de partenariats avec les aménageurs et les promoteurs immobiliers ». Une approche collaborative qui permettrait notamment de maximiser l'efficacité de la production de logements et d'accélérer le processus de construction.

La crise du logement en France est exacerbée par plusieurs facteurs, notamment les coûts élevés du foncier, l'augmentation des coûts de construction, et la hausse des taux d'intérêt. Les mises en chantier de logements neufs ont atteint leur niveau le plus bas depuis 2016, avec seulement 203 600 logements collectifs et résidences démarrés cette année.

Fin avril, le ministre délégué au Logement, Olivier Klein, avait donné un aperçu de ce plan de soutien en affirmant que la Caisse des Dépôts allait va « regarder partout sur le territoire national, plutôt en zone tendue évidemment, avec différents acteurs de la promotion immobilière », pour construire des logements.

L'impatience des acteurs de l'immobilier face au CNR Logement

Les propositions du gouvernement, issues des consultations du Conseil national de la refondation (CNR) sur le logement, devaient être présentées par Olivier Klein ce mercredi 9 mai. Toutefois, ces annonces ont été reportées, suscitant l'impatience des acteurs du secteur immobilier qui attendent des mesures concrètes pour faire face à la crise du logement

Parmi les propositions du CNR Logement, plusieurs visent à simplifier et à rendre plus efficaces les aides et les dispositifs fiscaux, ainsi qu'à améliorer les mécanismes de prise de décision des collectivités et l'accompagnement des personnes vulnérables.

Mais certaines d'entre elles introduiraient des changements majeurs, comme l'encadrement des prix du foncier ou l'instauration dans certaines zones d'une densité minimale pour les nouvelles constructions, afin de limiter l'étalement urbain.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de une : ©Adobe Stock