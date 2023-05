Crise du logement : Macron conseille « un double choc »

Alors que les acteurs du bâtiment alertent depuis plusieurs mois sur une crise du logement, le président Emmanuel Macron a reconnu qu’il y avait des actions à mener pour contrer cette crise.

Avec la crise sanitaire puis la guerre en Ukraine, les coûts des matériaux et des énergies ont flambé, et ceux de la construction avec. Parallèlement, la remontée des taux de crédits immobiliers a rendu l’accession à la propriété encore plus difficile, entraînant notamment une baisse des permis de construire à partir du mois d’août 2022.

Des mesures à prendre pour accélérer la construction et faire baisser les prix

Dans une interview accordée au magazine Challenges, Emmanuel Macron a évoqué la nécessité d’un « double choc » pour faire face à cette crise du logement, avec à la fois une simplification administrative, et une réduction des délais de construction « pour produire de nouveaux logements ».

« Vous avez aussi des maires, mis à la tête de grandes métropoles, qui ne veulent plus construire », a-t-il déploré.

Parmi les autres solutions évoquées : le développement des logements locatifs intermédiaires, pour faire baisser les prix.

Alors que certains secteurs peinent à recruter, le président a souligné le lien entre difficultés de recrutement et logements trop chers et manquants en zones tendues.

Enfin, le chef de l’État n’a pas hésité à critiquer les « sur-dépenses publiques » liées aux aides pour les investisseurs immobiliers. « Ce n’est pas au coeur de la crise qu'il faut déposer le moteur et le refaire », a-t-il toutefois estimé.

Le 9 mai, le ministre du Logement Olivier Klein devait rendre les conclusions du CNR Logement, devant laisser le président de la République arbitrer entre les différentes propositions. Des acteurs du logement se sont inquiétés du report à une date ultérieure de ce bilan du CNR Logement, appelant les pouvoirs publics à réagir plus vite.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock