À l'occasion d’un point presse, Reynaers Aluminium a affiché ses axes de croissance en France. Le spécialiste de la menuiserie acier et alu entend doubler ses parts de marché d’ici 2028. Et ce par trois moyens : la proximité client, la digitalisation de ses procédés industriels, et le développement de solutions bas carbone.

Établi en France depuis 1985, le groupe belge Reynaers Aluminium y compte 120 collaborateurs sur ses 2 400 au total. Le spécialiste de la menuiserie en aluminium, de l’enveloppe extérieure et de la fabrication de solutions sur mesure a engrangé sur le territoire 60 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023, sur les 706 millions d’euros à l’échelle globale.

Le groupe traite avec 5 000 entreprises partenaires fabricants et/ou installateurs à travers le monde et couvre une diversité de bâtiments (résidentiel social, logement haut de gamme, commerce, tertiaire), en neuf comme en rénovation.

Renforcer son maillage territorial



Mais Reynaers Aluminium veut aller plus loin et doubler ses parts de marchés d’ici 2028. D’où ses 13 millions d’euros investis, dont pour ses activités logistiques sur son site de Brouchy, dans la Somme. Ses agences commerciales à Nantes, Bordeaux et Lyon sont également concernées. Ces dernières mobilisent déjà 13 technico-commerciaux, cinq prescripteurs et dix chargés du support technique.

La fidélisation de ses partenaires fabricants et installateurs passe également par le maintien de ses tarifs en 2024. « Il y a des fluctuations assez fortes sur le marché de l'aluminium. On a voulu prendre cet engagement fort et on a même écrit un courrier à nos partenaires pour leur confirmer que nous ne ferions aucune hausse sur l'ensemble de l'année 2024, quelles que soient les fluctuations à venir sur les matières premières », annonce Pierre-Yves Zentar, nouveau directeur général de Reynaers Aluminium France.

Il poursuit : « On veut, dans notre logique de partenariat, aider nos partenaires et nos clients à avoir de la stabilité dans leur prix. Notre marché est à -18 %. Quand on est sur un marché à -18 %, vous imaginez qu'il y a des entreprises pour qui cela devient compliqué au quotidien ». Et encore plus « quand on leur applique 5 % de hausse », soutient-il. Reste à savoir si les prix seront également contenus en 2025.

Reynaers Aluminium France mise en parallèle sur sa participation au salon Batimat (Hall 4 Allée C stand n°42). L’occasion d’exposer ses trente séries de solutions techniques, dont les systèmes TS 68 et HiFinity, les murs-rideaux des gammes ConceptWall, SlimWall, ElementFaçade, des menuiseries dédiées à la sécurité (pare-flamme, pare-feu, pare-balle et résistance aux explosions), ou bien les châssis résistant aux fortes contraintes climatiques, adaptés à l’Hexagone comme aux Outre-mer.

« On aura des belles propositions à faire. On va vraiment avoir une approche en parcours client, un peu sur-mesure, pour leur faire des propositions aussi bien sur les produits que sur les accompagnements qu'on peut mettre en place. Que ce soit sur l’automatisation, sur les outils digitaux, etc. », se réjouit M. Zentar.

Digitaliser pour plus de productivité



Sur Batimat, Reynaers Aluminium France exposera ses diverses solutions digitales comme Avalon ou World Reynaers pour les inspirations architecturales.

Le digital doit également servir la productivité de l’entreprise. C’est d’ailleurs ce qui a donné naissance en 2022 à FabLine, qui compile tout un tas de procédés digitalisés. Parmi eux : Reynapro pour gérer et suivre les commandes de profilés et d’accessoires, Reynaflow pour organiser, fluidifier les circuits de production et leur permettre de gagner en productivité, Digitrace pour la traçabilité des menuiseries pour répondre aux éventuels SAV, ainsi que Docuportal pour accéder facilement et rapidement aux informations techniques et aux instructions de fabrication.

Reynaers Aluminium France a par ailleurs noué un partenariat avec l’éditeur de logiciels Elcia. L’industriel intègre maintenant Ramasoft dans son dispositif FabLine. L’idée : permettre aux fabricants et installateurs de gérer plus facilement leurs devis, grilles de prix, solliciter directement le fournisseurs et gérer les stocks.

« Il y a aussi la contrainte de recrutement », évoque Romain Arnaud, chef de marché solutions industrielles au sein du groupe. « Il y a un problème de professionnalisation, il y a un problème de difficulté de recrutement, parce que ce n'est pas quelque chose qui avait été rendu très attractif. Ce qui fait qu'on a de moins en moins de personnes pour la fabrication des fenêtres. Et donc, par rapport à ça, il faut faciliter les activités des professionnels au quotidien », abonde-t-il.

Réduire l'impact carbone des menuiseries

Troisième et dernier axe de développement : l’environnement, et plus précisément l'impact carbone des ses produits. Reynaers Aluminium France a pour objectifs de réduire de 46,2 % ses émissions directes et de 55 % ses émissions indirectes par rapport à 2019 quand. Des ambitions approuvées par la norme « Science Based Target ».

L’industriel se concentre tout particulièrement sur la partie recyclage. Quand on contemple les besoins d’aluminium en Europe, « il n'y a que 36 % de cette demande qui peut être satisfaite que par de l'aluminium recyclé », rapporte Guillaume Nijdam, responsable Durabilité de Reynaers Aluminium, en se basant sur les chiffres d’European Aluminium. Et de souligner que 33 % de cette demande est comblée par de l’aluminium primaire produit en Europe - intégrant des procédés de fabrication comme l’énergie nucléaire et hydraulique - et 30 % par des sources d’approvisionnement hors des frontières UE.

« Pour nous, l’enjeu, ce n'est pas de dire qu'il faut de l'aluminium recyclé. L'objectif, c'est de décarboner l'ensemble, que ce soit avec du low carbon ou avec du recyclé, sachant que le recyclé est limité », affiche M. Nijdam.

C’est pour cette raison que le groupe fabrique à partir de deux types d’aluminium :l’aluminium recyclé issu des déchets post-consommation et de l’aluminium primaire produit à base d’énergies renouvelables. Selon les estimations du fabricant, vérifiées par des experts, sa production serait constituée de 75 % d’aluminium bas carbone et son impact carbone serait de 4,8 kg eq. CO2/ kg d’aluminium.

L’entreprise souhaite réduire cet impact à 2,8 kg équivalent CO2/kg d’ici 2030. Ses efforts se poursuivent par le développement de systèmes de menuiseries et de façades comprenant plus de 70 % d’aluminium recyclé ou avec une empreinte carbone inférieure à 3 Co2/kg.

Autre cheval de bataille : les solutions passives. Reynaers Aluminium consacre sa R&D à des solutions certifiées Passivhaus (Maison Passive) ou Minergie. En 2024, le fabricant compte muscler la certification Cradle to Cradle de son mur rideau Conceptwall 50, de ses menuiseries ThermoSystem68 mais aussi de sa solution MasterPatio.

