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Chryso lance un accélérateur pour bétons à plus faible empreinte carbone

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Nouveaux produits du BTP

Publié le 24 mars 2026 à 16h35, mis à jour le 24 mars 2026 à 17h33, par Nils Buchsbaum

Chryso France commercialise un accélérateur non chloré adapté aux ciments à faible clinker, visant à maintenir les performances des bétons.
© Adobe Stock
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Chryso France annonce la commercialisation de Chryso Daraset 790 EMx. Ce nouvel accélérateur non chloré s’inscrit dans la gamme existante du fabricant, filiale de la division chimie de la construction de Saint-Gobain, qui développe et vend notamment des additifs pour ciment, des adjuvants pour béton et des fibres.

Selon l’entreprise, ce produit, qui vise les applications en préfabrication ainsi que le béton prêt à l’emploi, a été conçu pour « accompagner l’évolution des formulations intégrant des ciments à teneur réduite en clinker », dans un contexte de transition du secteur vers des solutions plus sobres en carbone.

La diminution du clinker constituerait un levier identifié de réduction des émissions de CO₂, mais elle s’accompagne d’une formation plus limitée d’hydrates primaires dans les premières heures, ce qui ralentit le gain de résistance. C’est dans cette optique que Chryso Daraset 790 EMx a été développé.

« Un levier pour maintenir les cadences industrielles »

 

Selon le fabricant, ce produit peut être utilisé seul, notamment à des températures supérieures à 10 °C et dans des applications de béton étuvé, ou « en association avec un accélérateur chimique de la gamme Chryso Xel ». 

Selon Chryso France, son nouveau produit « ne vise pas à remplacer les accélérateurs chimiques traditionnels, mais à intervenir de manière complémentaire sur la microstructure cimentaire». 

François Bosc, en charge du marketing et de la technique au sein de l’entreprise, souligne : « Avec Chryso Daraset 790 EMx, nous intervenons au sein de la structure cristalline pour sécuriser la montée en résistance à jeune âge, tout en préservant l’ouvrabilité des bétons. C’est un levier complémentaire pour maintenir les cadences industrielles dans un contexte de transition bas carbone. »

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Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

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