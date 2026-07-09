Knauf Ceiling Solutions habille les bureaux de l’éco-campus Six Degrés à Gentilly

Conçu par les agences Hardel Le Bihan Architectes et Alain Barthe Architecture, le campus a obtenu les plus hauts niveaux de certification environnementale : HQE Excellent, BREEAM Excellent, BBCA, NF Bâtiment Biosourcé niveau 2, WiredScore Gold et BiodiverCity. Il illustre une nouvelle génération d'immeubles tertiaires conciliant sobriété carbone, qualité architecturale et bien-être des utilisateurs.

Pour répondre à ces exigences, près de 20 000 m² de plafonds acoustiques Adagio HD+ 30 de Knauf Ceiling Solutions ont été installés dans les espaces de bureaux et les circulations.

Des plafonds acoustiques éco-conçus pour un bâtiment bas carbone

Prescrites par Bouygues Bâtiment Île-de-France, les dalles minérales Adagio HD+ 30 ont été retenues après la réalisation d'une zone test à l'échelle 1. Leur excellente planéité, leur blancheur intense et leur rendu esthétique ont convaincu les architectes, tout en répondant aux objectifs environnementaux du projet.

Cette solution de plafond suspendu s'inscrit pleinement dans la stratégie bas carbone de Six Degrés. Elle dispose de sa propre FDES, est certifiée Cradle to Cradle Bronze et intègre environ 50 % de matériaux recyclés.

L'éco-campus se distingue par ailleurs par des choix constructifs innovants visant à limiter son empreinte carbone sur l'ensemble de son cycle de vie : infrastructures en béton bas carbone, structure bois pour les planchers et les poteaux, peintures biosourcées à base d'algues ou encore importante végétalisation des espaces extérieurs.

Une solution durable conçue pour résister aux usages intensifs

Pensée pour les bâtiments tertiaires à forte fréquentation, la dalle Adagio HD+ associe robustesse et pérennité esthétique.

Sa surface protégée par un voile de verre offre une excellente résistance aux rayures, tandis que ses bords renforcés entièrement peints conservent leur aspect d'origine malgré les nombreuses manipulations liées au chantier ou aux opérations de maintenance.

Grâce à sa très forte perméabilité à l'air (jusqu'à PM1), le plafond évite également l'effet de filtration des poussières, garantissant une blancheur durable tout au long de sa durée de vie.

Crédit photo : Knauf Ceiling Solutions - Photographe : Delphine Coutant

Une esthétique soignée au service de la flexibilité des bureaux

Les architectes ont privilégié deux formats de dalles (1 350 x 300 mm et 1 350 x 600 mm) posés sur une ossature à joint creux afin d'obtenir un plafond homogène, parfaitement aligné avec la trame des luminaires.

La grande rigidité et la planéité des dalles ont facilité l'intégration de ces grands formats tout en assurant une continuité visuelle dans l'ensemble des espaces de travail.

Ce choix architectural contribue également à la modularité des plateaux de bureaux, un enjeu essentiel pour accompagner l'évolution des usages et des entreprises occupantes.

Crédit photo : Knauf Ceiling Solutions - Photographe : Delphine Coutant

Confort acoustique, qualité de l'air intérieur et performance lumineuse

Au-delà de son esthétique, la dalle Adagio HD+ répond aux exigences de confort des environnements tertiaires.

Elle offre une absorption acoustique de 0,90 αw (classe A) ainsi qu'une atténuation latérale de 41 dB (épaisseur 30 mm), garantissant à la fois l'intelligibilité des conversations et la confidentialité entre les espaces de travail.

Le confort visuel constitue également un atout majeur. Avec une réflexion de 88 % de la lumière naturelle, le plafond améliore la diffusion lumineuse, limite les phénomènes d'éblouissement et participe à la réduction des besoins en éclairage artificiel.

Enfin, les performances en matière de qualité de l'air intérieur renforcent l'intérêt de cette solution. Classée A+ pour les émissions de COV, la dalle bénéficie des certifications Eurofins Indoor Air Comfort Gold et du label Climat Intérieur M1, contribuant à offrir des espaces de travail plus sains et plus confortables.

Crédit photo : Knauf Ceiling Solutions - Photographe : Delphine Coutant

Knauf Ceiling Solutions accompagne les projets tertiaires les plus exigeants

Avec près de 20 000 m² de plafonds acoustiques installés, le chantier de l'éco-campus Six Degrés illustre la capacité de Knauf Ceiling Solutions à répondre aux attentes des opérations tertiaires de nouvelle génération.

En associant performances acoustiques, durabilité, qualité de l'air intérieur, esthétique et engagement environnemental, la gamme Adagio HD+ s'impose comme une solution de référence pour les bâtiments visant les plus hauts standards de construction durable.

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