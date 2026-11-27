La Fipec dénonce les droits antidumping sur le dioxyde de titane chinois, qui pourraient être doublés selon les arbitrages entamés par la Commission européenne l'été dernier. Des mesures qui auraient des conséquences sur les coûts et la compétitivité de la filière peinture.

Depuis le 10 janvier 2025, des droits antidumping sont appliqués sur le dioxyde de titane (TiO 2 ) d'origine chinoise. « Pigment blanc aux propriétés fonctionnelles déterminantes, le TiO2 est indispensable à de nombreuses formulations de peintures, de revêtements et d’encres. Il est également utilisé dans la plasturgie et la papeterie. À ce jour, aucun substitut ne permet d’obtenir des performances équivalentes à un coût et à une échelle comparables », définit la Fipec, représentant du secteur des industries des peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs, résines.

Des décisions qui pénalisent l'aval selon la Fipec

Le Règlement d'exécution (UE) 2025/4 applique des montants fixés variant entre 0,25 et 0,74 euros/kg de TiO 2 chinois importé. Selon certaines formulations, le TiO 2 concentre jusqu'à 40 % du coût des matières premières et 20 % du coût du pot de peinture fini.

D'autant que la coalition des producteurs européens de TiO 2 (ETDC) a saisi la Commission européenne en juillet dernier, dénonçant une baisse des prix hors taxe parmi les exportateurs chinois, afin d'absorber les droits antidumping. Fin août dernier, Bruxelles a rouvert l'enquête menée, si l'absorption est avérée; les droits antidumping actuels pourraient être multipliés par deux.

« Les droits anti-dumping actuels font suite à la demande de l’European TiO 2 Ad Hoc Coalition (ETDC) ; parmi ses six membres (Kronos, Tronox et Venator, Cinkarna, Grupa Azoty et Precheza), la moitié d’entre eux sont des groupes à capitaux extra-européens », relève cependant la Fipec.

Ce qui reflète, selon l'organisation, comme le Conseil Européen de l’Industrie des Peintures, des Encres d’Impression et des Couleurs pour Artistes (CEPE), un paradoxe : celui de privilégier une poignée d'exportateurs européens au détriment de l'aval, c'est-à-dire les producteurs de peintures, leurs 33 milliards d'euros de chiffre d’affaires annuel et leurs 150 000 emplois.

Car les droits antidumping concernent la matière brute, mais pas le produit fini. Une asymétrie qui peut générer différentes dérives dont la libre entrée des peintures et revêtements produits hors UE et qui achètent le TiO 2 chinois au cours mondial, sans surtaxe. D'après les chiffres de la Fipec, « plusieurs capacités européennes de production de TiO 2 ont été arrêtées ou sont durablement indisponibles », avec un déficit d'approvisionnement européen à « 327 000 tonnes par an, soit environ un tiers de la demande industrielle ».

Alors que la filière peinture-colle voit sa croissance freiner et craint pour 2026, le « renchérissement » sur le TiO 2 présente un impact sur la compétitivité des fabricants européens et de leurs clients jusqu’aux tarifs du consommateur final, insiste la Fipec. D'où son appel, ce mois de novembre, à des mesures commerciales européennes adaptées aux enjeux de coûts, de compétitivité, d'emploi, d'investissements et de sécurité d’approvisionnement.

« On ne peut pas proclamer la réindustrialisation et la souveraineté en axes prioritaires, puis renchérir durablement une matière première indispensable à des milliers d’industriels européens», fustige Jacques Menicucci, président de la Fipec.



«La souveraineté industrielle ne se mesure pas au seul maintien de capacités de production en amont. Elle repose aussi sur la capacité des industries européennes à accéder durablement à des matières premières essentielles, à des prix compétitifs et auprès de sources d’approvisionnement diversifiées. La politique commerciale européenne doit renforcer l’ensemble de nos chaînes de valeur, pas fragiliser ceux qui les font vivre », appuie Guillaume Frémaux, président du SIPEV.