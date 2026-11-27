Logements neufs : une reprise à deux vitesses en octobre
Quelques jours après ses chiffres de commercialisation de logements neufs, le ministère du Logement, via le Service des données et études statistiques (SDES), a publié les chiffres de la construction de logements d'octobre 2026.
Les permis soutenus par le logement individuel
Sur ce mois, 31 166 permis de construire ont été délivrés, enregistrant +0,7 % par rapport à septembre. Une stabilité, après deux mois de progression : d'août à septembre (+1,5 %) et de juillet à août (+4,1 %). Le cumul de novembre 2025 à octobre 2026 se solde à 373 979 autorisations, « soit 9,7 % de moins que la moyenne des cinq années précédentes », souligne le ministère.
« Sur les dix premiers mois de 2026, le niveau mensuel moyen des autorisations se situe quasiment au même niveau que celui observé sur l’ensemble de l’année 2025 (-0,2 %) », lit-on dans la conjoncture.
L'évolution mensuelle des permis de construire est tirée par le logement individuel (11 620 unités ; +6,3 %), avec une forte performance dans l'individuel groupé (3 451 ; +14,1 %), atténuée par celle de l'individuel pur (8 169 ; +3,3 %).
En parallèle, on décèle un déclin dans les logements collectifs (19 546 ; -2,4 %), notamment dans les autorisations pour les résidences (5 620 ; -6,1 %) alors que les logements collectifs ordinaires ne reculent que très légèrement (13 926 ; - 0,9 %).
Le cumul sur 12 mois atteint 138 087 unités dans l'individuel et 235 892 dans le collectif. Soit respectivement -6,6 % et -14,7 % par rapport à la moyenne des cinq années précédentes.
Léger progrès des mises en chantier, tiré par le collectif
Côté mises en chantier, les chiffres d'octobre montent de 2 % par rapport à septembre, après -11,2 % entre août et septembre, et +12,3 % entre juillet et août.
« De novembre 2025 à octobre 2026, 319 569 logements ont été mis en chantier, soit 4,3 % de moins que la moyenne des cinq années précédentes», est-il écrit dans le bilan ministériel, qui indique également : « Toutefois, sur l’ensemble des dix premiers mois de l'année 2026, le niveau mensuel moyen des mises en chantier est supérieur de 24,1 % à celui observé sur l’ensemble de l’année 2025, traduisant une tendance à la hausse des mises en chantier depuis septembre 2025. »
Le logement collectif affiche une bonne santé, avec +3 % d'ouvertures de chantier (18 405 unités) entre septembre et octobre, porté par le logement collectif ordinaire (14 503 ; +7,3 %). Les ouvertures dans les logements en résidence, de leur côté, plongent de 10,7 %, à 3 902 unités.
On observe une stabilité des mises en chantier dans l'individuel en octobre (+0,2 % ; 9 885 unités). L'individuel pur gagne 2,8 % (7 034), tandis que l'individuel groupé fléchit de 5,7 %. « Sur 12 mois, le cumul demeure nettement en retrait, de 17,0 % par rapport à la moyenne observée sur les cinq années précédentes », souligne le SDES.
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