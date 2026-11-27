En octobre 2026, les permis de construire progressent de 0,7 % et les mises en chantier de 2 %, d'après les statistiques ministérielles. Les autorisations sont soutenues par la performance dans l'individuel, et les ouvertures de chantier par le collectif.

Quelques jours après ses chiffres de commercialisation de logements neufs, le ministère du Logement, via le Service des données et études statistiques (SDES), a publié les chiffres de la construction de logements d'octobre 2026.

Les permis soutenus par le logement individuel

Sur ce mois, 31 166 permis de construire ont été délivrés, enregistrant +0,7 % par rapport à septembre. Une stabilité, après deux mois de progression : d'août à septembre (+1,5 %) et de juillet à août (+4,1 %). Le cumul de novembre 2025 à octobre 2026 se solde à 373 979 autorisations, « soit 9,7 % de moins que la moyenne des cinq années précédentes », souligne le ministère.

« Sur les dix premiers mois de 2026, le niveau mensuel moyen des autorisations se situe quasiment au même niveau que celui observé sur l’ensemble de l’année 2025 (-0,2 %) », lit-on dans la conjoncture.

L'évolution mensuelle des permis de construire est tirée par le logement individuel (11 620 unités ; +6,3 %), avec une forte performance dans l'individuel groupé (3 451 ; +14,1 %), atténuée par celle de l'individuel pur (8 169 ; +3,3 %).

En parallèle, on décèle un déclin dans les logements collectifs (19 546 ; -2,4 %), notamment dans les autorisations pour les résidences (5 620 ; -6,1 %) alors que les logements collectifs ordinaires ne reculent que très légèrement (13 926 ; - 0,9 %).

Le cumul sur 12 mois atteint 138 087 unités dans l'individuel et 235 892 dans le collectif. Soit respectivement -6,6 % et -14,7 % par rapport à la moyenne des cinq années précédentes.

Léger progrès des mises en chantier, tiré par le collectif

Côté mises en chantier, les chiffres d'octobre montent de 2 % par rapport à septembre, après -11,2 % entre août et septembre, et +12,3 % entre juillet et août.

« De novembre 2025 à octobre 2026, 319 569 logements ont été mis en chantier, soit 4,3 % de moins que la moyenne des cinq années précédentes», est-il écrit dans le bilan ministériel, qui indique également : « Toutefois, sur l’ensemble des dix premiers mois de l'année 2026, le niveau mensuel moyen des mises en chantier est supérieur de 24,1 % à celui observé sur l’ensemble de l’année 2025, traduisant une tendance à la hausse des mises en chantier depuis septembre 2025. »



Le logement collectif affiche une bonne santé, avec +3 % d'ouvertures de chantier ( 18 405 unités) entre septembre et octobre, porté par le logement collectif ordinaire (14 503 ; +7,3 %). Les ouvertures dans les logements en résidence, de leur côté, plongent de 10,7 %, à 3 902 unités.

On observe une stabilité des mises en chantier dans l'individuel en octobre (+0,2 % ; 9 885 unités). L'individuel pur gagne 2,8 % (7 034), tandis que l'individuel groupé fléchit de 5,7 %. « Sur 12 mois, le cumul demeure nettement en retrait, de 17,0 % par rapport à la moyenne observée sur les cinq années précédentes », souligne le SDES.