Pour mieux protéger les élèves et le personnel éducatif face aux épisodes de fortes chaleurs, la Ville de Paris prévoit de raccorder 21 écoles supplémentaires à son réseau de froid d’ici l’été 2027.

Alors que l’été 2026 a été particulièrement caniculaire, la Ville de Paris annonce que 21 écoles supplémentaires seront raccordées à son réseau de froid.

Réseau de froid à Paris : 300 bâtiments « sensibles » ciblés d’ici 2042

Historiquement, ce réseau a été développé pour répondre aux besoins des grands bâtiments tertiaires, mais il élargit désormais sa vocation aux publics sensibles (écoles, crèches, hôpitaux, EHPAD…).

« Fraîcheur de Paris », concessionnaire du réseau de froid de la Ville de Paris (et filiale d’Engie et de RATP Solutions Ville) prévoit ainsi le raccordement de 300 bâtiments considérés comme « sensibles » d’ici 2042.

À ce jour, trois écoles parisiennes ont déjà été raccordées dans les 2ème, 5ème et 8ème arrondissements, et cinq autres raccordements sont en projet. Avec 21 nouvelles écoles à raccorder d’ici l’été prochain, l’objectif est d’atteindre une trentaine d’établissements scolaires concernés.

Les établissements identifiés ont été choisis en raison de leur proximité avec le réseau de froid, pour permettre un raccordement rapide dans des conditions techniques et économiques optimisées.



La Cool’Box, une solution compacte pour rafraîchir les écoles parisiennes



Fraîcheur de Paris s’appuie notamment sur la « Cool’Box », une solution compacte « prête à raccorder » au réseau de froid urbain. Cet équipement est particulièrement utile pour les espaces de moins de 250 m2 et où l’espace disponible est contraint. Elle a d’ores et déjà était déployée au sein de l’école Monceau (Paris 8ème) et de l’école Jurassienne (Paris 2ème).

Ces raccordements au réseau de froid interviennent en complément d’autres actions d’adaptation du bâti scolaire, comme la rénovation énergétique, les protections solaires et les aménagements favorisant un meilleur confort d’été.

« Le réseau de froid doit pouvoir répondre désormais à des usages beaucoup plus diversifiés qu’à son origine et nos solutions techniques nous permettent d’apporter du rafraîchissement à des bâtiments ayant des besoins ciblés et des contraintes spécifiques. Notre rôle est de mettre cette expertise au service de la Ville pour proposer une solution collective et préparer concrètement Paris aux épisodes de chaleur à venir », souligne Marie Carlo, directrice générale de Fraîcheur de Paris.

« Les épisodes caniculaires de l’été dernier nous rappellent l’urgence d’adapter Paris à des vagues de chaleur de plus en plus nombreuses et intenses. Nous devons agir en priorité dans les lieux où cette protection est la plus nécessaire, notamment les écoles », ajoute de son côté Alice Timsit, adjointe au maire de Paris, chargée de la transition écologique, du Plan Climat, de l'eau et de l'énergie.

Aujourd’hui, Fraîcheur de Paris compte 14 centrales de production de froid alimentées par de l’électricité d’origine renouvelable, 120 kilomètres de canalisations et 7 millions de mètres carrés déjà raccordés. Le réseau s’appuie notamment sur des ressources comme la Seine ou le réseau d’eau non potable. Selon les gestionnaires, cette solution consomme deux fois moins d’électricité que les solutions de climatisations individuelles.