Face à la baisse d'activité et aux mutations technologiques, la Fipec appelle sa filière à anticiper l'évolution des métiers et des compétences.

Lors de l'assemblée générale du syndicat, les adhérents de la Fédération des industries des peintures, colles, encres, couleurs pour l'art et résines synthétiques (Fipec) ont, selon un communiqué, alerté sur « l'urgence d'adapter les compétences face aux transformations sociétales, technologiques, économiques et réglementaires ».

Un chiffre d'affaires en baisse en 2025

Les représentants des cinq syndicats professionnels de la Fédération – AFCALE (couleurs pour artistes), AFICAM (colles, mastics et adhésifs), AFEI (encres d’imprimerie), SIPEV (peintures, enduits et vernis) et SNFORES (résines) – ont défendu ce point de vue dans un contexte de « forte incertitude économique et réglementaire ». Ces derniers demandent à la filière de «préserver la compétitivité et la souveraineté industrielle françaises et européennes ».

La filière semble ainsi prendre conscience des menaces qui pèsent sur elle, alors que son chiffre d'affaires a reculé de 2,4 % en 2025.

Le rassemblement de la Fipec a aussi été l'occasion pour l'organisation d'élire Redhwan Amine, directeur général France d’Axalta Coating Systems France, au poste de président-adjoint. En plus du président Jacques Menicucci, le bureau est désormais composé de Jean-Paul Amenc, directeur des ventes Monde de Pébéo et président de l’AFCALE, nommé vice-président, et d’Olivier Robardey, président du Groupe Théodore, qui conserve ses fonctions de trésorier.

La FIPEC veut « anticiper davantage l’évolution des métiers »

Par ailleurs, Romain Cléret, président de l’AFEI, et Guillaume Frémaux, président du SIPEV, ont été réélus dans leurs fonctions à l’issue des assemblées générales syndicales.

« Les transformations à l’œuvre dans nos industries imposent d’anticiper davantage l’évolution des métiers et des compétences », a complété Jacques Menicucci. « L’intelligence artificielle, la réindustrialisation et les transitions sociétales et environnementales constituent autant d’opportunités que nous devons saisir collectivement. Plus que jamais, la force de notre filière repose sur sa capacité à agir unie et à préparer l’avenir. »